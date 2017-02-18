Только один объект в Казахстане имеет 100%-ную доступность для инвалидов - Минтруда

К ЭКСПО все столичные объекты станут доступными для лиц с ограниченными возможностями.

В Казахстане существует всего лишь один объект, который имеет 100%-ную доступность для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова, передает Kazpravda.kz.

Как стало известно, единственным зданием по всей стране, которое полностью соответствует всем нормам и доступно для всех категорий лиц с ограниченными возможностями, является Дом культуры сельского округа в Павлодарской области.

«Дом культуры - одноэтажное здание. Оно на 100% адаптировано. В данный момент этот объект культуры закрыт на модернизацию, и мне, так же, как и вам, не хотелось бы, чтобы они там что-то поменяли», - сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова.

В прошлом году, уточнила она, было проверено 335 зданий, руководство 150 из них было оштрафовано почти на 26 млн тенге за несоответствие установленным нормам.

«Понимаю, что сегодня, с экономической точки зрения, не то время, чтобы налагать штрафы, но когда грубо попираются права инвалидов, в этом случае мы уже вынуждены предпринимать такие меры. Так что органы сначала предупреждают, что необходимо соответствовать нормам. Однако когда нет никакой реакции (не предпринимается никаких действий по исправлению ситуации - Прим. ред.), в ход идут штрафы», - рассказала Жакупова.

Между тем власти столицы планируют к международной выставке «ЭКСПО-2017» сделать доступными для людей с ограниченными возможностями все социальные объекты города.

При этом, отвечая на вопрос журналистов, «комфортно ли людям с ограниченными возможностями жить в нашей стране», вице-министр сказала: »Да, частично».

«Мы ставим себе задачу - до 2020 года полностью исключить все барьеры. Как мы это намерены сделать? Например, сегодня очень много проектов реализуется министерством через неправительственные организации, через гражданский сектор, и получается, что, трудоустроив инвалида, мы задаемся вопросом: каким образом теперь обеспечить ему доступ к рабочему месту. Например, по жилью мы ставили вопрос о том, чтобы КСК либо местный исполнительный орган взял на себя адаптацию жилого дома», - сказала Светлана Жакупова.

По этой теме существует множество мнений, добавила она. Так, предлагается строить дома, полностью адаптированные для лиц с ограниченными возможностями, и собрать их всех туда. «Но это жизнь, человек может быть здоровым, и в какой-то момент с ним может произойти несчастный случай и он может стать инвалидом. Это же не означает, что он должен оставить свой дом и поехать в тот квартал, где построили адаптированный дом. Поэтому полностью вся среда должна быть адаптирована - это задача будущего», - объяснила чиновник от МТСЗ.

Кроме того, Жакупова сообщила, что люди с ограниченными возможностями имеют право участвовать в принятии и утверждении проектно-сметной документации жилых домов, а также в приеме новых объектов.

«В законе «О социальной защите инвалидов» закреплено это право. Это норма уже работает два года, и на сегодняшний день ни один документ не проходит процесс утверждения без заключения наших общественных объединений, представляющих интересы лиц с ограниченными возможностями», - сообщила Жакупова.

Жакупова напомнила, что в 2015 году был введен институт советников акимов, которые сообщают о социальных проблемах инвалидов.

Вместе с тем в последние годы в стране активно развивается служба инватакси.

«В настоящее время 111 служб по Казахстану обслуживают инвалидов первой и второй групп», - рассказала Жакупова.

Автор: Ботагоз Балтабаева