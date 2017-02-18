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Новости за сегодня

Кашаганскую нефть начали транспортировать по трубопроводу Атырау - Самара

 

Отгрузка первого танкера с кашаганской нефтью в порту Новороссийска ожидается 22-23 февраля.

В Казахстане создан новый трубопроводный маршрут для транспортировки кашаганской нефти, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на службу по связям с общественностью и внутренним коммуникациям АО «КазТрансОйл». 

«Мы впервые за всю историю нашей компании начали транспортировку легкой нефти Кашагана по нефтепроводу из Атырау до Самары с сохранением качества сырья, для дальнейшей транспортировки по системе ПАО «Транснефть» в общем потоке малосернистой сибирской легкой нефти до порта Новороссийска и последующего экспорта», - сообщил генеральный директор нефтяной компании Димаш Досанов.

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По его словам, до этого времени через нефтепровод Атырау - Самара поставлялась казахстанская нефть в объеме до 15 млн тонн в год, которая далее транспортировалась по системе ПАО «Транснефть» в смеси с российской Urals, в том числе и первые партии кашаганской нефти.

«Нэтбэк поставок в потоке малосернистой сибирской легкой нефти, в сравнении с Urals, существенно выше, что значительно выгодней для отечественных нефтяных компаний и в целом для Казахстана. В будущем мы ожидаем, что по данному маршруту будет транспортироваться легкая нефть других казахстанских месторождений», - добавил председатель правления АО «КазТрансОйл». 

Отгрузка кашаганской нефти в порту Новороссийска будет производиться отдельными танкерными партиями, по 80 тыс. тонн.

«Отгрузка первого танкера с кашаганской нефтью ожидается 22-23 февраля. В будущем объемы таких поставок могут составить до 3 миллионов тонн в год», - заключил Димаш Досанов. 

Добавим, что прием нефти с месторождения Кашаган в систему магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл» начался 11 октября прошлого года. Нефть транспортировалась по участку нефтепровода Атырау - Самара и отгружалась через порт Усть-Луга (РФ). По состоянию на 16 февраля этого года прием кашаганской нефти в систему магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл» составил 219 тыс. тонн.

 

18 февраля 2017, 12:15
Источник, интернет-ресурс: Газеты «Казахстанская правда»

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