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Новости за сегодня

Порядка 15 тысяч нарушений совершили госслужащие Мангистауской области в 2016 году

 

Самым распространенным из них стало истребление документов, не предусмотренных стандартом.

Государственные служащие Мангистауской области в 2016 году совершили 14 932 нарушения при оказании госуслуг населению. Эти факты были выявлены при проведении проверок сотрудниками по делам госслужбы и противодействию коррупции региона, передает Kazpravda.kz.

К дисциплинарной ответственности за нарушения такого характера привлечены уже 50 должностных лиц.

Самыми распространенными видами нарушений стали: нарушение сроков - 1 047 фактов, истребление документов, не предусмотренных стандартом, - 5 633, оказание госуслуг при отсутствии полного пакета документов - 3 342.

Однако были и более серьезные нарушения, повлекшие за собой строгое наказание. В частности, 3 февраля текущего года за взятки были задержаны руководитель управления сельского хозяйства Западно-Казахстанской области Марат Унгарбеков и руководитель управления здравоохранения Мангистауской области Марал Кадыр. Чиновники получали взятки от подчиненных и предпринимателей за общее покровительство. Они были задержаны и полностью признали свою вину.

В общей же сложности, по словам и.о. руководителя департамента АДГСПК по Мангистауской области Ерлегена Мендалиева, на заседаниях Совета по этике было рассмотрено 60 вопросов, 40 из которых - дисциплинарные дела в отношении государственных служащих.

«Среди 24 привлеченных 2 руководителя госорганов, 1 заместитель акима города, 1 заместитель руководителя государственного органа, 1 руководитель аппарата акима района, 3 акима села, 12 руководителей отделов и 4 главных специалиста. Нами анализируются все опубликованные в СМИ критические материалы в отношении госслужащих области и принимаются соответствующие меры», - отметил он.

Мендалиев подчеркнул, что в целях выявления нарушений среди госслужащих департаментом большое внимание уделяется мониторингу критических материалов в СМИ. По его словам, за прошлый год было опубликовано 6 материалов с критикой в адрес конкретных госслужащих.

«По результатам проведенных секретариатом по этике проверок, на основании публикации, размещенной на сайте газеты Lada.kz об управлении автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, уволен с занимаемой должности руководитель аппарата акима Мангистауского района Жонасов», - напомнил Мендалиев.

 

18 февраля 2017, 12:21
Источник, интернет-ресурс: Газеты «Казахстанская правда»

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