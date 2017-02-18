Как несли службу погибшие при сходе лавины солдаты

Горы калят характер, дают спартанское воспитание и, конечно, учат разбираться в людях. Фраза не лишена смысла. И именно она метко характеризует подготовку военнослужащих в горно-егерской роте специального назначения войсковой части 91678 - единственной не только на территории Казахстана, но и во всем СНГ, передает Сарбаз





17 февраля в 13.15 часов, в дежурную часть ДЧС Жамбылской области поступило сообщение от егеря Алимбекова о том, что в Жуалынском районе, в 35-40 км от села Алатау, в ущелье «Коксай» произошел сход лавины и под завалом находятся 23 военнослужащих в/ч 91678 (горно-егерского полка) МО Республики Казахстан.





Командир подразделения старший лейтенант Бек Қамбарбеқұлы называл своих солдат «горный спецназ». Оно и не удивительно, ведь отличия в подготовке «горцев» и военнослужащих на равнине, несмотря на принципиальную схожесть, существенно отличаются: к основным направлениям добавляется горная, конная, а также лыжная подготовка – в зимнее время.









Одним из сложных моментов была работа с конем.





"Наездник должен понимать животное, взаимодействовать с ним даже на эмоциональном уровне при выполнении задач. Обращаться с конем нужно как с сослуживцем, как с другом, а не с бездушной машиной - и копытный товарищ обязательно сослужит добрую службу. К слову, каждый скакун имеет свой инвентарный номер и закреплен за своим военнослужащим", - пишет "Сарбаз".









Подготовка солдат в горно-егерской роте требует от военнослужащих максимальной самоотдачи, умения быстро приспосабливаться к климатическим условиям и самое главное – отсутствия страха. Не зря говорят, что горы покоряются только смелым.







