1,1 трлн тенге достигнет за три года объем промпроизводства в ЮКО

При этом доля промышленной продукции в общем объеме валового регионального продукта будет доведена с 26,2% до 27%. Об этом на отчетной встрече сообщил аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев, передает корреспондент BNews.kz.

Промышленность стала приоритетной в отчете главы региона. К 2020 году объемы промышленного производства в регионе достигнут 1,1 трлн. тенге, а индекс объема продукции в среднем будет ежегодно увеличиваться на 2-3 %, отметил Жансеит Туймебаев. В рамках Карты индустриализации в 2017-2020 годах планируется реализация 91 проекта, 20 из которых запланированы уже на этот год.

«В недавнем Послании народу Казахстана Глава государства уделил особое внимание не только важности создания новых индустрий, но и необходимости развития традиционных направлений промышленности. Президент поручил развивать производство конкурентоспособной продукции, предназначенной для экспорта. С этой целью в региональную экономику будет привлечено больше одного триллиона тенге инвестиций и запущен ряд курных проектов», - сообщил аким области.

В их числе проект модернизации нефтеперерабатывающего завода «Петро Казахстан Ойл Продактс» с общим объемом инвестиций в 580 млрд тенге, проект по регенерации производства смазочных материалов завода «HILL Corporation», стоимостью 5,5 млрд тенге. Сюда же входят проекты по реконструкции завода «Шымкентцемент» (20 млрд. тенге), расширение производства на ТОО «Azala Fabric» (3,5 млрд. тенге), выпускающем текстильные изделия.

По итогам прошлого года у региона в этой сфере высокие показатели, благодаря в том числе и производству продукции на 776,8 млрд. тенге за 12 месяцев. Так регион вышел на третье место по республике. С момент реализации программы индустриально-инновационного развития в Южном Казахстане запущено 159 проектов общей стоимостью 206,6 млрд. тенге. Появление новых производств обеспечило работой сразу 9,5 тысяч южан.

Серьезных показателей южане добились и в аграрном секторе.

«Сохраняется динамика роста валовой продукции в сельском хозяйстве, продолжается работа по диверсификации растениеводства и повышению доли племенных животных. Это становится возможным благодаря поддержке государства. Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 445,0 млрд. тенге, что по сравнению с аналогичным периодом 2015 года больше на 4,9%. Площадь с сельскохозяйственными культурами по сравнению с прошлым годом увеличилась на 13 тыс. га, составив 788,8 тыс. гектаров», - сообщил Жансеит Туймебаев.

В минувшем году южноказахстанскими дехканами собрано 633 тысячи тонн зерновых культур, что по сравнению с 2015 годом больше почти на 9 процентов. Средняя урожайность составила 25,1 ц/га. Для аграриев Южного Казахстана это рекордный показатель, достигнутый за годы независимости.

В самом густонаселенном регионе страны активно строятся социальные объекты и жилые дома. Только за минувший год в эксплуатацию ввели 530 тыс квадратных метров жилья, построены 4 объекта сферы здравоохранения, 39 школ и детских садов. В перспективы объемы строительства социальных объектов будут только расти. К примеру, за пять лет южане намерены построить более 200 школ и 131 обект здравоохранения.