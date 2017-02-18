В Казахстане впервые налажен экспорт овец в дальнее зарубежье

В Карагандинской области в этом году объем валовой продукции сельского хозяйства доведут до 236 млрд. тенге. Об этом в ходе отчетной встречи с населением сообщил аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков, передает корреспондент BNews.kz.

«Предполагается увеличить посевные площади сельскохозяйственных культур не менее чем на 10%, довести площади применения влагоресурсосберегающих технологий до 600 тыс гектаров с ростом на 3,4%, охватить капельным орошением 1280 гектаров с ростом на 20%», - сказал аким области.

Вместе с тем в регионе планируют увеличить численность поголовья скота и птицы, производство мяса, молока и яиц.

«Всего за 2016 год в 20 стран ближнего и дальнего зарубежья было экспортировано до 300 тыс тонн сельскохозяйственной продукции, в том числе продовольственное и фуражное зерно, картофель, овощи. Впервые налажен экспорт овец в дальнее зарубежье», - напомнил Н. Абдибеков.

Так, по данным акима, в Объединенные Арабские Эмираты племенной завод «Женис» Жанааркинского района отправил свыше 3 тыс голов овец. Эта работа будет продолжена в текущем году - заключен контракт на экспорт 10 тыс голов овец. В прошлом году аграрии области получили почти 10 млрд тенге субсидий, а также институты развития холдинга «КазАгро» выдали сельхозтоваропроизводителям льготные кредиты на сумму больше 6 млрд тенге.

«В рамках развития кооперации на селе создано 17 сельхозкооперативов, 14 молокоприемных пунктов, 230 семейных откормочных площадок. На сегодня определены 22 сельских округа, где будут создаваться сельхозкооперативы. До конца года планируется создать 37 сельхозкооперативов с объединением в них порядка 740 домашних хозяйств с созданием новых рабочих мест», - сообщил глава области.

Как отметил Н. Абдибеков в ходе отчета, переработка сельскохозяйственного сырья и производство конкурентоспособной продукции - это ключевые направления в сфере агропромышленного комплекса. В регионе в этой сфере работают 329 предприятий по переработке зерна, молока и мяса.

Так, продукция темиртауского молочного завода качественно отличается от всех других - в производстве молочного ассортимента не используются консерванты.

Предприятие «REN-Milk» выпускает в год более 24 тысяч тонн продукции, которая реализуется в различных регионах Казахстана.

По словам учредителя предприятия Андрея Витика, часть сырья для производства молокозавода закупается в России и Беларуси, поэтому снижение себестоимости сделало продукцию «REN-Milk» более конкурентоспособной.

Еще один пример, в прошлом году на базе корпорации «Караганды-Нан» модернизировано производство макаронных изделий проектной мощностью 1800 тонн в год, на предприятии было создано 338 рабочих мест. Введен в эксплуатацию хлебный завод проектной мощностью 22 тыс тонн в год хлебобулочной продукции и кондитерских изделий предприятия ТОО «Сарыарка Нан Караганда» на 1,8 млрд тенге.

«Всего в сфере агропромышленного комплекса в области реализуется 74 инвестиционных проекта с общей стоимостью 63,8 млрд тенге. Все эти проекты работают во многом благодаря помощи государства. Общая сумма поддержки АПК в минувшем году составила 10,4 млрд. тенге», - сообщил Н. Абдибеков.