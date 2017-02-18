Проверить законность процессуального соглашения

К. Жанабилов, судья

Зыряновского районного

суда Восточно-Казахстанской

области

Согласно ст. 623 УПК судья, получив уголовное дело с процессуальным соглашением о признании вины, обязан проверить законность заключенного процессуального соглашения и вправе возвратить уголовное дело прокурору, если отсутствуют основания для применения согласительного производства.

С 2015 года в уголовном процессе действует новый институт - процессуальное соглашение. Законодатель в разделе 13 гл. 63 УПК РК определил два вида процессуального соглашения: в форме сделки о признании вины, которое заключается по преступлениям небольшой, средней тяжести и тяжким преступлениям; и в форме соглашения о сотрудничестве, которое заклю-

чается по всем категориям преступлений при способствовании раскрытию и расследованию преступлений, совершенных преступной группой, особо тяжких преступлений, совершенных иными лицами, а также экстремистских и террористических преступлений.

В судебной практике наиболее широко применяется первый вид процессуального соглашения.

Основной целью заключения процессуального соглашения в форме сделки о признании вины является быстрое и полное расследование и оперативное пресечение преступлений, беспристрастное раскрытие путем ускоренного досудебного производства и осуществление судебного разбирательства дела в сокращенном порядке в соответствии с условиями заключенного соглашения при строгом соблюдении принципов законности, судебной защиты прав и свобод человека и гражданина, презумпции невиновности и других основных начал уголовного процесса.

Процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины заключается при наличии следующих условий:

- добровольное изъявление подозреваемым, обвиняемым желания на заключение процессуального соглашения;

- подозреваемый, обвиняемый не оспаривают подозрение, обвинение и имеющиеся

по делу доказательства в совершении преступления, характер и размер причиненного ими вреда;

- согласие потерпевшего на заключение процессуального соглашения.

В данном случае указаны лица в статусе подозреваемого и обвиняемого. То есть процессуальное соглашение может быть заявлено с момента начала досудебного расследования и до стадии исполнения приговора включительно.

Уголовно-процессуальный закон не устанавливает определенной формы ходатайства о заключении соглашения о признании вины.

Нередко бывают случаи, когда уголовное дело поступает в суд с процессуальным соглашением в форме сделки о признании вины, и прокурором в качестве условия указано признание подозреваемым, обвиняемым обвинения в объеме

подозрения в судебном производстве. Однако такое условие процессуального соглашения противоречит требованиям ч. 1 ст. 613 УПК, из которой следует, что при заключении соглашения о признании вины прокурор не вправе ставить условием его заключения признание подозреваемым, обвиняемым своей вины, так как это нарушает право подсудимого на защиту своих прав всеми средствами и способами, не

противоречащими закону, в том числе в части выбора им своей позиции по отношению к обвинению.

Признание вины не является условием для заключения процессуального соглашения. Законодатель требует только указания на то, что подозреваемый, обвиняемый не оспаривают подозрение, обвинение и имеющиеся по делу доказательства в совершении преступления, характер и размер причиненного ими вреда.

Это же положение закона закреплено в Нормативном постановлении Верховного Суда РК № 4 от 7 июля 2016 года «О практике рассмотрения судами уголовных дел в согласительном производстве», согласно п. 14 которого при заключении соглашения о признании вины прокурор не вправе ставить условием его заключения признание подозреваемым, обвиняемым

своей вины. В соглашении о признании вины в соответствии с п. 2) ч. 1 ст. 613 УПК достаточно указать, что подозреваемый, обвиняемый не оспаривают подозрение, обвинение и имеющиеся по делу доказательства в совершении преступления, характер и размер причиненного ими вреда.

Суду при рассмотрении уголовного дела необходимо обязательно обращать внимание на наличие согласия потерпевшей стороны на заключение процессуального соглашения, должен быть оговорен размер причиненного вреда и порядок его выплаты. Также в целях защиты прав потерпевших следует проверять добровольность согласия потерпевших или их представителей на заключение процессуального соглашения в форме признания вины. При необходимости выяснения позиции потерпевшей стороны суд вправе пригласить потерпевшего в судебное заседание, что оговорено в ст. 624 УПК, например, если возникают сомнения в добровольности дачи согласия на заключения соглашения.

При решении вопроса по поступившему уголовному делу необходимо обращать внимание на правильность квалификации деяний подсудимого, соответствие вмененной статьи фабуле дела, проверять обоснованность и разумность указанного в процессуальном соглашении вида и размера наказания.

Соглашение о признании вины по уголовным проступкам не составляется. Порядок рассмотрения уголовных дел в согласительном производстве в суде оговорен в гл. 64 УПК.