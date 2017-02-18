АО «НК «ҚТЖ» привлекает китайских инвесторов в реализацию проектов СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота»
18 февраля 2017, 13:38
Согласно подписанному протоколу, «China Cosco Shipping» и ООО «ГК Порт Ляньюньган» осуществят инвестирование в совместное предприятие до 1 июня 2017 года.
17 февраля текущего года делегация АО «НК «Қазақстан темір жолы» в Шанхае провела переговоры с представителями компаний «China Cosco Shipping» и ООО «ГК Порт Ляньюньган» по вопросам совместной реализации проектов СЭЗ Хоргос - Восточные ворота», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы»
В ходе переговоров достигнуты договоренности о сотрудничестве с ведущими китайскими компаниями по развитию совместного предприятия, участника СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота». Согласно подписанному протоколу, «China Cosco Shipping» и ООО «ГК Порт Ляньюньган» осуществят инвестирование в совместное предприятие до 1 июня 2017 года.
Данные мероприятия реализуются в рамках исполнения поручения Главы государства о привлечении крупных иностранных инвесторов и транснациональных компаний в развитие ключевых инфраструктурных проектов. Проект развития СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота» имеет ключевое значение для сопряжения государственных программ Казахстана «Нұрлы жол» и Китая «Один пояс – один путь».
«China Cosco Shipping» является крупнейшим в мире грузовым судовладельцем с флотом более 1100 судов (общий дедтвейт более 85 млн.тонн.) и занимает четвертое место в мире по объемам перевозок контейнеров.
Участие компаний «China Cosco Shipping» и «ГК Порт Ляньюньган» обеспечит интеграцию СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота» в глобальные транспортно-логистические потоки на маршрутах между Азией и Европой и придаст импульс привлечению новых транзитных объемов.
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