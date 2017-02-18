Определить размер ущерба



Айдар СЕКЕНОВ, судья

Семейского городского суда

Водители нередко становятся участниками дорожно-транспортных происшествий. Произошедшее событие становится ДТП в случае, когда оно произошло с участием автотранспортного средства в процессе его движения. Также необходимое условие дорожно-транспортного происшествия - причинение вреда имуществу или здоровью людей.

Обязанность по возмещению ущерба при ДТП лежит на страховщике - компании, застраховавшей гражданскую ответственность виновника или другого участника аварии в порядке обязательного страхования.

Согласно ст. 24 Закона РК «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств владельцев транспортных средств» предельный объем ответственности страховщика по одному страховому случаю (страховая сумма) составляет (в месячных расчетных показателях):

- за вред, причиненный жизни или здоровью каждого потерпевшего и повлекший гибель - 1000; установление инвалидности I группы - 800, II группы - 600; III группы - 500; «ребенок-инвалид» - 500; увечье, травму или иное повреждение здоровья без установления инвалидности - в размере фактических расходов на амбулаторное и (или) стационарное лечение, но не более 300;

- за вред, причиненный имуществу одного потерпевшего, - в размере причиненного вреда, но не более 600;

- за вред, причиненный одновременно имуществу двух и более потерпевших, -в размере причиненного вреда, но не более 600 каждому потерпевшему.

При этом общий размер страховых выплат всем потерпевшим не может превышать 2000 МРП. В случае превышения размера вреда над предельным объемом ответственности страховщика страховая выплата каждому потерпевшему осуществляется соразмерно степени вреда, причиненного его имуществу. Количество потерпевших значения не имеет, то есть право на возмещение ущерба при ДТП имеет каждый из них.

Возмещение ущерба при ДТП ложится на виновника при причинении ущерба, размер которого превышает предусмотренные законом страховые лимиты, - в части превышения; причинении ущерба не в момент движения (например, повреждение автомобиля на стоянке при неосторожном открытии двери); необходимости взыскания морального вреда при ДТП с пострадавшими (то есть в случае причинения участникам аварии телесных повреждений, в том числе повлекших смерть); отсутствии у виновника ДТП действующего договора со страховой компанией.

В целях взыскания в судебном порядке суммы ущерба, причиненного в результате совершения ДТП, заявитель (потерпевшее лицо) должен приложить к исковому заявлению:

- документы, подтверждающие событие и обстоятельства ДТП: копию протокола об административном правонарушении; копию постановления по делу об административном правонарушении, которым установлена вина лица, совершившего ДТП; иные документы из дорожной полиции (схемы, объяснительные и т.п.);

- документы, подтверждающие права на поврежденное имущество (свидетельство о регистрации транспортного средства);

- заключение независимой оценочной компании о размере причиненного ущерба;

- документы, подтверждающие оплату услуг оценщика (чеки, акты выполненных работ и т.п.);

- документы, подтверждающие иные расходы, связанные с совершенным ДТП.

При взыскании в судебном порядке суммы ущерба, причиненного в результате ДТП виновником, потерпевшему необходимо определить стоимость причиненного ущерба.

Стоимость ущерба, причиненного в результате ДТП, может быть определена независимым оценщиком, исходя из расчета стоимости восстановления поврежденного имущества за минусом начисленной амортизации (износа) имущества, имевшей место до наступления страхового случая.

Потерпевшему необходимо предпринять все меры для извещения виновника ДТП о предстоящей оценке поврежденного имущества посредством направления ему извещений, телефонограмм, телеграмм либо заказных писем с указанием даты, времени, места проведения осмотра и оценки поврежденного имущества, а также данных оценщика. Делается это с целью минимизировать попытки виновника ДТП оспорить в последующем результаты оценки.

Однако в судебной практике довольно часты случаи, когда виновник ДТП не соглашается с результатами оценки, проведенной независимым оценщиком по требованию потерпевшего лица. В подобных случаях судом может быть назначена независимая судебно-товароведческая экспертиза, целью которой будет являться установление действительной стоимости восстановительного ремонта поврежденного имущества.