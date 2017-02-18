Административная юстиция: обеспечить восстановление прав

А. Девяткина,

судья САС г. Петропавловска

Важным направлением административной реформы в Концепции правовой политики РК на период с 2010 по 2020 год определено внедрение административной юстиции. В соответствии с данной Концепцией административное судопроизводство должно быть выделено в самостоятельную ветвь правосудия наряду с уголовным и гражданским судопроизводством.

Административная юстиция - это механизм права, который регулирует правоотношения, возникающие из административно-правовых отношений, и является гарантом защиты прав и законных интересов граждан и субъектов предпринимательской деятельности при их взаимодействии с государственными органами и иными организациями.

В настоящее время уже изучен международный опыт и отечественное законодательство

для создания такой модели административного судопроизводства, которая будет учитывать зарекомендовавшие себя временем отдельные институты судопроизводства и гармонично войдет в правовую и судебную системы. Разработан проект Административного процессуального кодекса РК, который в настоящее время активно обсуждается законодателями и судейским сообществом в целях своевременного выявления имеющихся недостатков и упущений.

Согласно действующему законодательству рассмотрение споров, возникающих из административно-правовых отношений, отнесено к подведомственности гражданских судов и регулируется Гражданским процессуальным кодексом. С внедрением административной юстиции в порядке гражданского судопроизводства будут рассматриваться только частно-правовые споры, а споры, возникающие из административно-правовых отношений, где имеют место отношения власти и подчинения, - в порядке административного судопроизводства.

Статистика указывает на то, что количество жалоб граждан и юридических лиц на постановления должностных лиц государственных органов и их действия не сокращается, а наоборот, увеличивается.

В таких условиях необходимо создание административной юстиции, посредством которой будет уделено более пристальное внимание административно-правовым отношениям, соблюдению прав граждан в отношениях с органами государственной власти.

Внедрение административной юстиции требует внесения изменений в действующее законодательство. Кроме принятия Административного процессуального кодекса, необходимо внесение изменений в действующий Гражданский процессуальный кодекс, поскольку часть правоотношений, которые в настоящее время регулируются ГПК, планируется регулировать в соответствии с АПК.

Проект АПК, кроме общих принципов судопроизводства, предусматривает специальные принципы административного судопроизводства: состязательность и равноправие сторон при активной роли суда; соблюдение разумного срока; недопустимость вмешательства суда в деятельность компетентного органа; обязанность по доказыванию.

Согласно принципу состязательности и равноправия сторон при активной роли суда суд не связан предоставленными ему фактами, правовыми доводами лиц, участвующих в деле, и их ходатайствами об исследовании доказательств и может требовать от сторон представления дополнительных доказательств, подтверждающих факты. Судья обязан содействовать устранению допущенных в исках формальных ошибок, разъяснению и уточнению неясных исковых требований, последствий совершения или несовершения процессуальных действий, постановке надлежащих целесообразных заявлений, дополнению неполных фактических сведений, а также в представлении объяснений, имеющих значение для определения и оценки обстоятельств (разумные меры).

Согласно принципу соблюдения разумного срока при определении разумного срока предварительного производства, который включает в себя период со дня поступления иска в суд первой инстанции до назначения дела к судебному разбирательству, учитываются такие обстоятельства, как правовая и фактическая сложность административного дела, поведение лиц, участвующих в административном процессе, выражающееся в злоупотреблении процессуальными правами и невыполнении процессуальных обязанностей, процессуальная достаточность и эффективность действий суда, осуществляемых в целях оперативного рассмотрения административного дела.

Согласно принципу недопустимости вмешательства суда в деятельность компетентного органа судом устанавливается то, не был ли в конкретном случае нарушен закон или другой нормативный правовой акт, не превысил ли орган государственного управления компетенцию, а также, не противоречит ли акт (действие) целям и задачам, в соответствии с которыми этот орган был учрежден и наделен соответствующими полномочиями; оценка целесообразности и соразмерности оспариваемого административного акта и действий (или бездействия) органа государственного управления не производится.

Орган государственного управления (должностное лицо), вынесший оспариваемый административный акт, обязан доказать наличие фактических условий, делающих необходимым вынесение данного акта. В соответствии с данным принципом рассматриваются в настоящее время дела об административных правонарушениях, поскольку обязанность доказывания по таким делам лежит на органе, должностном лице, составившем протокол о правонарушении.

Проектом АПК предусмотрены меры процессуального принуждения, одной из которых является штраф. Так, в случае непредоставления органом государственного управления истребованных судом документов или доказательств, судья вправе применить в отношении должностного лица штраф.

Еще одной отличительной чертой Административного процессуального кодекса являются положения относительно представительства в суде. Согласно проекту АПК истец вправе совершать процессуальные действия в суде лично с обязательным участием представителя, имеющего высшее юридическое образование. То есть если истец имеет высшее юридическое образование, он вправе осуществлять свои полномочия самостоятельно, в противном случае он может осуществлять свои процессуальные права с помощью представителя, имеющего высшее юридическое образование. В случае отсутствия материальной возможности обеспечить участие представителя, судом обеспечивается его участие за счет бюджетных средств.

Проектом Административного процессуального кодекса предусмотрено обязательное досудебное урегулирование спора, то есть лицо, которое считает свои права нарушенными, сначала должно обратиться в вышестоящий орган с претензией и только после этого может обратиться в суд с иском. Претензия подается в вышестоящий орган в течение одного месяца со дня, когда истцу стало известно о нарушении его прав, свобод или охраняемых законом интересов. Вышестоящий орган государственного управления выносит решение в течение 15 рабочих дней со дня получения претензии, если иные сроки не предусмотрены законодательством РК и направляет его истцу (заявителю претензии) и его представителю, если претензия направлялась этим лицом. Условия и порядок досудебного урегулирования спора считается соблюденным и дает истцу право для обращения в суд с иском, если в установленный законом срок ответ не направлен истцу (заявителю претензии) и его представителю, когда претензия направлялась этим лицом.

Как видно, все процессуальные сроки максимально сжаты, с целью скорейшего разрешения административных дел и восстановления нарушенных прав граждан. Введение административной юстиции будет обеспечивать соблюдение прав, свобод и законных интересов граждан, юридических лиц и восстановление нарушенных прав.