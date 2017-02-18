За три дня в СКО за пределы страны выдворено 23 иностранца

В Северо-Казахстанской области завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.





«Главная цель проводимой операции - выявление незаконно пребывающих в стране иностранцев и лиц без гражданства», - подчеркнул начальник управления миграционной полиции ДВД СКО подполковник полиции Еркетай Туткушев.









За три дня проведения за нарушения миграционного законодательства к административной ответственности привлечено 343 иностранных граждан. Всего в период ОПМ за пределы страны выдворено 23 человека. Сокращены сроки пребывания 138 иностранцам.









Предстоит заплатить штраф за нарушение миграционного законодательства североказахстанцам. За нарушение иностранцами установленных правил пребывания понесут ответственность 61 североказахстанец, встречавший иностранных гостей. Согласно законодательству они не должны допускать нарушений с их стороны.









12 жителей региона были привлечены к административной ответственности за незаконное привлечение иностранной рабочей силы. В селе Пресновка Жамбылского района 50-летняя сельчанка должна заплатить штраф 68 тысяч тенге. Как выявили сотрудники полиции, на ее строительном участке работал гражданин Узбекистана без соответствующего разрешения. Другие жители области трудоустроили иностранцев без трудового договора в качестве уборщиц, сторожей, разнорабочих.





В эти дни были выявлены за нарушения миграционного законодательства и двое граждан дальнего зарубежья. 32-летний гражданин Республики Мали нарушил статью 517 Кодекса об административных правонарушениях РК. Имея регистрацию в Казахстане до 15 февраля, покидать страну он не спешил. Ему полицейские вынесли предупреждение. А гражданин Турции получил наказание решением суда в виде суток ареста. Он работал массажистом, не имея разрешения на трудоустройство в Казахстане.





Семь нарушителей понесут уголовную ответственность. За невыполнение решение суда о выдворении в отношении 6 начаты досудебные расследования. Один иностранец – за умышленное незаконное пересечение государственной границы.



