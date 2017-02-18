Для реального исполнения обязательств

Л. Суюндикова,

судья Алматинского районного

суда г. Астаны

Любое обязательство, любая договоренность между сторонами без реального исполнения не имеют никакого практического смысла. Исполнение обязательств регламентировано гл. 17 Гражданского кодекса РК.

Под исполнением обязательства следует понимать совершение определенных действий, которые составляют содержание обязательства. Когда одна сторона исполняет обязательство, вторая - принимает исполнение.

Прежде всего стороны должны оговорить в самом обязательстве такие вопросы, как: в какой срок, каким образом, кому или от кого, а также валюту исполнения, место исполнения и т.д.

Юридические лица, особенно в последнее время, стали более подробно и тщательно оговаривать в договорах вопросы исполнения обязательств, тем самым сокращая количество возникающих на этой почве судебных споров.

Сложнее с гражданами, которые по разным причинам, например, в силу юридической неграмотности либо в силу халатности, либо в силу своей доверчивости не указывают в обязательстве основные вопросы исполнения, тем самым сами дают повод для того, чтобы обязательство не исполнялось. В конечном счете, это приводит к судебной тяжбе. Причиной такого отношения к составлению текстов обязательств является слабое разъяснение требований законодательства как юристами, так и СМИ.

Необходимо отметить, что стороны в обязательстве должны, оговаривая порядок, сроки и способы исполнения обязательства, не нарушать действующего законодательства. Пункты соглашения, которые противоречат публичному порядку, законодательству могут быть признаны по иску одной из сторон недействительными.

Важное значение имеет регламентация института исполнения обязательства законодательством и прежде всего гражданским. В Гражданском кодексе раскрыто содержание надлежащего исполнения обязательства, подчеркнута недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства, регламентированы такие понятия, как место, сроки исполнения обязательства, исполнение обязательства досрочно, по частям, исполнение обязательства надлежащему лицу и третьим лицом, понятие солидарного и субсидиарного обязательства и др.

Кроме того, законодательство может устанавливать требования надлежащего исполнения императивно, то есть однозначно, категорично, не допуская иных вариантов (как, например, требования качества или комплектности при поставке продукции). Стороны не имеют права эти требования изменять. Но в законодательстве требование может быть выражено диспозитивно, с разрешением сторонам устанавливать иное правило (например, способы отгрузки продукции по договору поставки). В этом случае требования законодательства применяются, если стороны не предусмотрели в договоре иных условий. В случаях, когда законодательными актами установлена обязательность выполнения требований административного акта, стороны обязаны соблюдать требования к надлежащему исполнению, установленные этими актами.

Если отдельные вопросы исполнения обязательства не прописаны ни в законодательстве, ни в тексте соглашения или договора применяются обычаи делового оборота - это порядок, который хорошо известен либо всем гражданам, либо, скажем, в какой-либо системе или сфере (например, на железнодорожном или ином транспорте, в строительстве или банковской системе и т.д.), который выработан практической деятельностью людей, он устраивает всех, прост в понимании.

Практика последних лет показывает: по сделкам с недвижимостью продавец в подтверждение сделки купли-продажи передает покупателю подлинники правоустанавливающих документов на квартиру, и суды часто ссылаются на такую практику как на обычай, имеющий место при заключении сделок. Или, например, купля-продажа автомобилей на рынке почти повсеместно проходит по схеме выдачи доверенности на право продажи автомобиля другому лицу.

Согласно ст. 272 ГК обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Нормы Гражданского кодекса, посвященные надлежащему исполнению, образуют фундамент института исполнения обязательства. В этих нормах подчеркнуто многообразие правовых средств воздействия на должника.

Обязательство считается исполненным надлежащим образом (без дефектов), если необходимые действия совершены между надлежащими лицами, надлежащим предметом, в надлежащем месте, в надлежащий срок и надлежащим способом. Термин «надлежащий» следует понимать как «соответствующий условиям обязательства, требованиям законодательства, обычаям делового оборота и иным обычно предъявляемым требованиям».

Под условиями обязательства понимаются положения договоров и некоторых односторонних сделок (например, условия завещания).