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Opel устроил массовое ДТП в Алматинской области

18 февраля 2017, 14:29

Двое пострадавших от госпитализации отказались.


В Алматинской области на Каскеленской трассе произошло серьезное ДТП, сообщает Zakon.kz.

Opel двигался в западном на правлении, за ним ехала Toyota Yaris и Lexus RX. По неизвестной причине водитель Opel резко затормозил и по цепной реакции автомобили, ехавшие сзади врезались друг в друга.

От сильного удара Opel выбросило через разделительную аллею на полосу встречного движения, где он ударил еще один автомобиль.

Двое пострадавших от госпитализации отказались.

В произошедшем предстоит разобраться сотрудникам Дорожной полиции.














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