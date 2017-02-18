Opel устроил массовое ДТП в Алматинской области
18 февраля 2017, 14:29
Двое пострадавших от госпитализации отказались.
В Алматинской области на Каскеленской трассе произошло серьезное ДТП, сообщает Zakon.kz.
Opel двигался в западном на правлении, за ним ехала Toyota Yaris и Lexus RX. По неизвестной причине водитель Opel резко затормозил и по цепной реакции автомобили, ехавшие сзади врезались друг в друга.
От сильного удара Opel выбросило через разделительную аллею на полосу встречного движения, где он ударил еще один автомобиль.
Двое пострадавших от госпитализации отказались.
В произошедшем предстоит разобраться сотрудникам Дорожной полиции.
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