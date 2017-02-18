Действовать поэтапно

Данил Утюпин

В Казахстане продолжается методичная борьба с табакокурением, одним из средств в которой является повышение акцизов на табачные изделия. С 1 января 2017 года минимальная розничная цена за пачку сигарет с фильтром составляет 300 тенге. В ответе на наш запрос в Министерство национальной экономики РК говорится, что данная мера обусловлена Рамочной конвенцией Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака (РКБТ), предусматривающей наличие ценовых и налоговых мер по сокращению потребления табака различными группами населения, особенно молодежью, а именно осуществление налоговой политики и, в случае целесообразности, ценовой политики в отношении табачных изделий, с тем, чтобы содействовать достижению целей в области здравоохранения, направленных на сокращение потребления табака.

В дальнейшем цена будет расти еще. Законом РК от 30 ноября 2016 года № 26-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения и таможенного администрирования» установлена ставка акциза на табачные изделия за 1000 штук в 2017 году -6200 тенге (прирост по сравнению к предыдущему году составит 24 процента), в 2018 году -7500 тенге (прирост - 20 процентов), в 2019 году -8700 тенге (прирост -16 процентов).

Отучать народ от курения будут не только фискальными механизмами, но и мерами психологического воздействия. С 17 марта 2017 года на сигаретных пачках в странах ЕАЭС появятся новые «страшные картинки», утвержденные Советом ЕЭК. Само по себе наличие картинок не является нововведением.

Данное требование введено в 2015 году Министерством здравоохранения РК в рамках реализации уже упомянутой Рамочной конвенции по борьбе против табака ВОЗ. Основные отличия от утвержденных в 2015 году картинок заключаются в том, что частично изменены надписи, а также уточнены требования к ним. Например, теперь предупредительная картинка должна размещаться в левом верхнем углу лицевой и обратной сторон упаковки, а ее площадь должна составлять не менее 50 процентов площади каждой из основных сторон упаковки. Такие картинки направлены на предупреждение граждан о вреде для здоровья и возможных отрицательных последствиях потребления табака.

За нарушение правил торговли и потребления табачных изделий предусмотрены штрафные санкции. Кодекс об административных правонарушениях регламентирует размеры штрафов за нарушение антитабачного законодательства. В соответствии со ст. 133 продажа табака и табачных изделий лицам и лицами, не достигшими 18 лет, влечет штраф на физических лиц в размере 20, на субъектов предпринимательства - в размере от 40 до 80 МРП. Действие, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф на физических лиц в размере 40, на субъектов предпринимательства в размере от 60 до 160 МРП с приостановлением деятельности или отдельных видов деятельности.

За нарушение запрета потребления табачных изделий в отдельных общественных местах, в которых законодательством РК установлен запрет, ст. 441 предусмотрен штраф на физических лиц в размере трех МРП. Действие, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф на физических лиц в размере шести МРП.

Но в борьбе с табакокурением прибегают не только к запретительным мерам. По информации, полученной от Национального центра проблем формирования здорового образа жизни, в рамках исполнения ст. 14 РКБТ «Меры по сокращению спроса, касающиеся табачной зависимости и прекращения употребления табака» Приказом и.о. министра здравоохранения и социального развития РК от 9 июня 2011 года № 381 утверждено положение о деятельности организаций здравоохранения, осуществляющих деятельность в сфере формирования здорового образа жизни (служб ФЗОЖ, где все желающие бросить курить могут получить помощь на бесплатной основе). По состоянию на 1 декабря 2016 года в РК функционирует 72 центра (кабинета). Кроме того, в Казахстане ежегодно отмечается месячник, приуроченный к Всемирному дню борьбы с курением, с 1 по 31 мая, а в ноябре в регионах республики проводится декадник, приуроченный к Международному дню отказа от курения. По всей республике на телеканалах, радиостанциях, в печатных изданиях, на мониторах в общественном транспорте, в местах массового пребывания населения транслируются материалы о вредном воздействии табака и табачного дыма.

Возможно, данные меры дали положительный эффект. По информации НЦПФЗОЖ, в Казахстане наблюдается снижение доли курящего населения. По данным V Социологического исследования поведенческих факторов риска, проведенного в 2012 году НЦПФЗОЖ, распространенность курения среди населения составила 26,5 процента, в 2015 году, по данным VI Социологического исследования, - 18,3 процента. Распространенность табакокурения среди мужчин составила 28,5 процента, среди женщин - 8,5 процента.

Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака в РК, проведенный в 2014 году НЦПФЗОЖ совместно с Информационно-вычислительным центром Комитета по статистике РК при поддержке Министерства здравоохранения и социального развития, Центра по контролю и профилактике заболеваний, Всемирной организации здравоохранения, выявил, что доля курильщиков составила 22,4 процента (42,4 процента мужчин и 4,5 процента женщин).

Эту тенденцию подтверждают и эксперты из табачной компании JTI Kazakhstan: «На протяжении последних пяти лет Правительство плавно поднимало акциз на 20-30 процентов и фиксировало ставки в трехлетней перспективе. Такой сбалансированный подход свел к минимуму риск криминализации рынка, позволил государству получать стабильный налоговый доход, а производителям - планировать продажи и производство. В свою очередь, легальный табачный рынок отреагировал постепенным сокращением объемов потребления примерно на четыре-восемь процентов в год, начиная с 2013 года. В связи с новым ростом акцизного налога сигареты продолжат терять свою доступность, а тренд постепенного снижения спроса на них сохранится».

Но некоторые эксперты, в частности экономический обозреватель Денис Кривошеев, считают, что на решение Правительства о повышении акцизов в первую очередь повлияли финансовые интересы.

- Мы, как и наши партнеры по ЕАЭС, взяли на себя повышенные обязательства по борьбе с курением. Мы идем вперед даже рекомендаций ВОЗ, осложняя жизнь курильщикам, будто в стране нет других проблем. Одной из важных причин такой яростной борьбы за здоровый образ жизни являются налоги. Давно известно, что подорожание сигарет не приводит к массовому отказу от курения, люди переходят на более дешевые марки, а ведь акцизы берутся не с марки, а с объема, так что получается увеличение поступлений под вполне благовидным предлогом. При этом там хорошо понимают, что переусердствовать нельзя, иначе хлынет вал контрабанды. Россия эту середину ищет постоянно, - сказал Д. Кривошеев.

В целом, по расчетам эксперта, казна получит от рынка сигарет около 45 млрд тенге. В ответе МНЭ РК говорится, что дополнительные поступления в бюджет за счет увеличения ставок акцизов на табачные изделия в 2017 году прогнозируются в сумме порядка 14 млрд тенге. Относительно рисков увеличения объемов контрабанды, он, разумеется, вполне реален. Это следует и из ответа МНЭ РК: «Как показывает мировой опыт, одномоментное резкое увеличение ставок акцизов может привести к росту контрабандной и контрафактной продукции. В связи с чем Казахстан плавно и поэтапно повышает ставки акцизов, что позволяет избежать дестабилизации ситуации на рынке Казахстана, сохранить отечественных производителей, избе-

жать социальной напряженности, обеспечить поступление налогов в бюджет, а также избежать роста контрабанды и контрафактных изделий».

С этим согласны и в JTI Kazakhstan. В ответе на запрос говорится: «Черный рынок подстегивают внезапные и резкие налоговые скачки, а Казахстан, наоборот, идет по пути постепенного роста акцизных ставок, планируя их на несколько лет вперед. Сильнейшим стимулом для развития нелегальной торговли остается пробел в законе, который используют недобросовестные предприниматели. Под видом перевозки сигарет для личного пользования, а также из-за отсутствия контроля на границе страны над перемещаемыми подакцизными товарами они уходят от ответственности при перевозке нелегальных сигарет внутри ЕАЭС, где таможенный контроль отменен. Таким способом они поставляют контрабанду нам в страну, а привлечь их к ответственности зачастую тяжело. Для примера, в феврале 2016 г. 440 тыс. контрабандных сигарет сняли с пассажирского поезда «Бишкек - Новокузнецк», в мае 400 тыс. нелегальных сигарет изъяли в Южном Казахстане, в июле еще 800 тыс. штук - в Жамбылской области, в августе более 550 тыс. штук - на въезде в Алматы. Рекордные миллионные задержания сентября - более миллиона сигарет в Северо-Казахстанской области, шесть миллионов сигарет в Акмолинской области с акцизными марками Кыргызстана, Таджикистана и без акцизных марок. Каждый миллион таких нелегальных сигарет обходится казахстанскому бюджету в 6,2 млн тенге недополученных акцизов. Эти потери можно сократить за счет усиления контроля над перемещаемыми подакцизными товарами внутри ЕАЭС и ужесточения наказания за нарушение оборота подакцизных товаров».

Таким образом, данная кампания может принести пользу государству как в виде укрепления здоровья народа, так и в виде роста бюджетных поступлений. Хотя и остаются риски увеличения теневого рынка и контрабанды, а также роста популярности самокруток из махорки и электронных сигарет. Поэтому главное в таких кампаниях - обходиться без резких скачков.