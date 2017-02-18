Тройное ДТП произошло в Костанае
18 февраля 2017, 14:43
О пострадавших ничего не сообщается.
Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня около часа дня, сообщает Алау.
Авария произошла Костанае. На перекрестке улиц Гагарина и Баймагамбетова столкнулись сразу три автомобиля.
О пострадавших ничего не сообщается.
И другие подробности аварии пока неизвестны.
Фото А.Клевцур
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