Стало известно как егерь спасал солдатов в Жамбылской области
18 февраля 2017, 15:17
В 13-50 часов, вновь позвонил егерь Алимбеков и сообщил, что ему удалось вытащить из-под снега 4 военнослужащих.
Первым, кто сообщил о сходе лавины в Жамбылской области, стал егерь Алимбеков, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Жамбылской области.
17 февраля в 13.15 часов, в дежурную часть ДЧС Жамбылской области поступило сообщение от егеря Алимбекова о том, что в Жуалынском районе, в 35-40 км от села Алатау, в ущелье «Коксай» произошел сход лавины и под завалом находятся 23 военнослужащих в/ч 91678 (горно-егерского полка) МО Республики Казахстан.
В 13-50 часов, вновь позвонил егерь Алимбеков и сообщил, что ему удалось вытащить из-под снега 4 военнослужащих.
Незамедлительно к месту происшествия были направлены спасательные подразделения.
Госпитализированы 16 человек:
к-н Пернебаев Б.Б. 1988 г.р. – ушиб правого подреберья;
ст. л-нт Аманбаев Б.О. - 1990 г.р. – общее переохлаждение;
с-нт 3 кл. Мамыралиев Н.С. 1985 г.р. – закрытая черепно-мозговая травма (ЗЧМТ), сотрясение головного мозга (СГМ), ушиб грудной клетки справа, общее переохлаждение;
сл. ВСРК Жумагалиев А. Т. 1982 г.р. – ушиб, дисторсия поясничного отдела позвоночника;
ефр. Орынбек М.Н. 1993 г.р. - общее переохлаждение, синдром длительного сдавливания левой нижней конечности;
ефр. Жамалаев Н.А. 1995 г.р. – закрытый перелом поперечного отростка L-1, L-3, L-4 слева. Люмбалгический синдром, общее переохлаждение;
ефр. Турысбек Д.С. 1995 г.р. - общее переохлаждение;
ряд. к/с Кулжабаев Д. 1991 г.р. - общее переохлаждение.
Отпущены после медицинского осмотра: 1) ефр. Едильбаев А.К. 1988 г.р., 2) с-нт Сунгибаев Ж.М. 1983 г.р., 3) ефр. Асембеков Б.Б. 1993 г.р., 4) с-нт Аюбеков А.Б. 1993 г.р, 5) с-нт Сагындык Х.С. 1993 г.р., 6) ефр. Кайырбекулы У. 1994 г.р., 7) сл. ВСРК Балкибеков Р.А. 1989 г.р., 8) ряд. к/с Туймебеков Б.О. 1981 г.р.
Погибли на месте происшествия:
мл. с-нт Кыдырбаев М.Т. 1991 г.р.,
мл. с-нт Ерисбаев А.К. 1992 г.р.,
ряд. к/с Кенесов Т.К.1993 г.р.,
мл. с-нт Аралбаев А.Ж. 1988 г.р.,
ряд. к/с Шакен Н.К. 1995 г.р.,
ефр, Турысмаганбетов М.Б. 1991 г.р.,
ст. л-нт Мошабаев А.К. 1991 г.р.
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