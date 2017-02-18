Стало известно как егерь спасал солдатов в Жамбылской области

17 февраля в 13.15 часов, в дежурную часть ДЧС Жамбылской области поступило сообщение от егеря Алимбекова о том, что в Жуалынском районе, в 35-40 км от села Алатау, в ущелье «Коксай» произошел сход лавины и под завалом находятся 23 военнослужащих в/ч 91678 (горно-егерского полка) МО Республики Казахстан.