Погибший под колесами поезда «Мангистау-Атырау» признан виновным
18 февраля 2017, 15:29
Проверяющая комиссия дала свое заключение.
После гибели человека под составом пассажирского поезда №313 сообщением «Мангистау-Атырау» 9 февраля 2017 года на разъезде 6 участка Сай-Утес – Бейнеу была создана рабочая комиссия, сообщает Лада.
Она установила, что пострадавший погиб по собственной вине, так как находился в неустановленном месте железнодорожного пути. Об этом сообщили в пресс-службе АО «КТЖ-Грузовые перевозки».
Вахтовики, которые садятся на поезд на шестом разъезде, чтобы добраться домой, уверены, трагедия с кем-то из людей рано или поздно случилась бы в любом случае.
"Поезд на разъезде стоит всего пять минут. За это время 80-90 человек должны успеть добежать и сесть в поезд. При этом иногда нам приходится пролазить под вагонами других составов, чтобы не опоздать. Подобраться к нужному поезду очень сложно. В общей суматохе и спешке не заметить встречный движущийся состав очень легко", - рассказал один из вахтовых рабочих.
Мужчина сообщил, что жалобы в АО "Қазақстан Темiр Жолы" (КТЖ) писались неоднократно, но ситуация на протяжении нескольких лет не менялась.
После того, как на разъезде под колесами поезда погиб человек, в КТЖ было приятно решение разработать проектно-сметаю документацию на строительство ограждений от выхода в зону повышенной опасности общей протяженностью порядка 108 километров на всех станциях АО «НК «КТЖ».
"К строительным работам планируется приступить в 2018 году. Также рассматривается вопрос изменения графика движения поездов №313, 314 для недопущения одновременного прибытия на разъезд №6", - сообщили в пресс-службе .
Члены рабочей комиссии, по заявлению пресс-службы КТЖ, приняли решение о том, что для жителей близлежащих районов необходимо провести разъяснительные беседы о нахождении в зоне повышенной опасности и правилах перехода через железнодорожные пути, совместно с сотрудниками линейного отдела внутренних дел организовать рейды.
Сотрудникам разъезда поручено усилить работу по своевременному оповещению людей о прибывающих, отправляющихся, проходящих поездах и производстве маневровой работы на станции.
Напомним, трагедия на разъезде №6 произошла 8 февраля текущего года около двух часов ночи. Мужчина 1985 года рождения в общей суматохе не заметил поезд, идущий по встречному пути. За спиной у него был рюкзак, который зацепился за состав, и мужчину подмяло под поезд. Проходящим составом мужчине отрезало обе ноги. Он скончался до приезда скорой помощи от потери крови.
Фото: Лада
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