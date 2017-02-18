Телефон Гитлера выставлен на аукцион в США
18 февраля 2017, 15:55
Торги пройдут в США в эти выходные.
На аукцион выставлен красный телефон, принадлежавший лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру, сообщает Би-би-си.
Торги пройдут в США в эти выходные.
Телефон, на задней панели которого выгравированы имя Гитлера и нацистская символика, был найден в его бункере в Берлине в 1945 году.
Телефон нашли советские солдаты, которые передали его в качестве сувенира британскому бригадному генералу сэру Ральфу Рейнеру. Телефон продает сын Рейнера.
Аукцион пройдет в городе Чесапик Сити в Мериленде.
Аукционный дом Alexander Historical Auctions заявил, что торги начнутся со 100 тысяч долларов. Но при этом организаторы надеются, что за телефон заплатят около 300 тысяч долларов.
Представитель аукционного дома назвал этот телефон "оружием массового уничтожения". Гитлер часто звонил по нему, чтобы отдать приказы, в том числе о казнях или убийствах, передает Ассошиэйтед пресс.
Фото: AFP
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