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В Киеве началась акция по случаю годовщины гибели людей на Майдане

18 февраля 2017, 16:06

Массовые акции закончились столкновениями радикалов с силами правопорядка 18-21 февраля 2014 года на Майдане и в правительственном квартале в Киеве.


Акция по случаю годовщины гибели людей в ходе массовых беспорядков на майдане Незалежности (площади Независимости) в столице Украины в 2014 году началась в Киеве в субботу. Об этом сообщает телеканал "112.Украина", передает РИА Новости.

По словам корреспондента телеканала, который передает с места событий, возле Украинского дома на Европейской площади собираются люди, которые намерены почтить память погибших в ходе беспорядков. Участники мероприятия намерены пройти к улице Институтской, где находится мемориал погибшим.

По данным телеканала, в центральной части Киева перекрыто движение автотранспорта по некоторым улицам, в частности, по улице Крещатик, Ольгинскоц, Академика Городецкого и Михайловской. Вечером в Украинском доме должна открыться выставка, посвященная трагическим событиям 2014 года.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

Массовые акции закончились столкновениями радикалов с силами правопорядка 18-21 февраля 2014 года на Майдане и в правительственном квартале в Киеве.

Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. Янукович заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева.

Фото: РИА Новости. Андрей Стенин.

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