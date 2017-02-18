Меркель: отношения с Россией не удалось наладить после холодной войны

Канцлер ФРГ заявила, что будет "неустанно работать" над установлением с РФ хороших отношений.

Международному сообществу после окончания холодной войны так и не удалось окончательно наладить отношения с Россией. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает сообщает ТАСС





"У нас нет четкого международного порядка, по-прежнему нет стабильных отношений с Россией", - сказала глава немецкого правительства.

Канцлер Германии заявила, что будет трудиться во благо установления хороших отношений с РФ.





"Последние 25 лет мы не смогли установить стабильные отношения с Россией, но ведь Россия наш сосед, это внешняя граница для ЕС", - констатировала Меркель.





"Я буду неустанно работать над тем, чтобы мы с Россией смогли установить хорошие отношения, несмотря на различные мнения по разным вопросам", - подчеркнула она.





Россия - НАТО





Действие Основополагающего акта Россия - НАТО необходимо сохранить в силе, заявила Меркель.





"Необходимо не отказываться от акта Россия - НАТО, не отказываться от него, даже учитывая сложное время", - сказала она.





"Это означает для меня дальнейшую реализацию Основополагающего акта о взаимоотношениях между НАТО и Россией. Здесь у нас одинаковые интересы, мы должны в этом работать сообща", - добавила она.





Угрозы в сфере кибербезопасности должны также обсуждаться в рамках Совета Россия - НАТО.





"Тему кибербезопасности нужно обсудить в рамках Совета Россия - НАТО. Новые информационное возможности, поражение важной инфраструктуры - это серьезные вызовы для демократических государств", - сказала канцлер.





"Мы в последнее время также ведем много разговоров о новостях в целом и сфабрикованных новостях. Важно, чтобы граждане принимали самостоятельные решения, опирающиеся на любую информацию", - добавила она.





Борьба с терроризмом





Запад и Россия имеют общие интересы в деле борьбы с терроризмом, заявила канцлер Германии.





"Для меня важно продолжать реализацию Основополагающего акта о взаимоотношениях НАТО и России, продолжать работу Совета Россия - НАТО и общую борьбу с исламским терроризмом", - сказала она. "Здесь у нас одинаковые интересы, и мы можем действовать в этом вопросе сообща", - подчеркнула Меркель.



