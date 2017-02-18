Меркель: отношения с Россией не удалось наладить после холодной войны
18 февраля 2017, 16:17
Канцлер ФРГ заявила, что будет "неустанно работать" над установлением с РФ хороших отношений.
Международному сообществу после окончания холодной войны так и не удалось окончательно наладить отношения с Россией. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает ТАСС.
"У нас нет четкого международного порядка, по-прежнему нет стабильных отношений с Россией", - сказала глава немецкого правительства.
Канцлер Германии заявила, что будет трудиться во благо установления хороших отношений с РФ.
"Последние 25 лет мы не смогли установить стабильные отношения с Россией, но ведь Россия наш сосед, это внешняя граница для ЕС", - констатировала Меркель.
"Я буду неустанно работать над тем, чтобы мы с Россией смогли установить хорошие отношения, несмотря на различные мнения по разным вопросам", - подчеркнула она.
Россия - НАТО
Действие Основополагающего акта Россия - НАТО необходимо сохранить в силе, заявила Меркель.
"Необходимо не отказываться от акта Россия - НАТО, не отказываться от него, даже учитывая сложное время", - сказала она.
"Это означает для меня дальнейшую реализацию Основополагающего акта о взаимоотношениях между НАТО и Россией. Здесь у нас одинаковые интересы, мы должны в этом работать сообща", - добавила она.
Угрозы в сфере кибербезопасности должны также обсуждаться в рамках Совета Россия - НАТО.
"Тему кибербезопасности нужно обсудить в рамках Совета Россия - НАТО. Новые информационное возможности, поражение важной инфраструктуры - это серьезные вызовы для демократических государств", - сказала канцлер.
"Мы в последнее время также ведем много разговоров о новостях в целом и сфабрикованных новостях. Важно, чтобы граждане принимали самостоятельные решения, опирающиеся на любую информацию", - добавила она.
Борьба с терроризмом
Запад и Россия имеют общие интересы в деле борьбы с терроризмом, заявила канцлер Германии.
"Для меня важно продолжать реализацию Основополагающего акта о взаимоотношениях НАТО и России, продолжать работу Совета Россия - НАТО и общую борьбу с исламским терроризмом", - сказала она. "Здесь у нас одинаковые интересы, и мы можем действовать в этом вопросе сообща", - подчеркнула Меркель.
Фото: EPA/FELIPE TRUEBA.
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