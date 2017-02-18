Президент Кыргызстана обвинил Казахстан в человеческих жертвах в 2010 году

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в интервью Euronews в ходе своего визита в Брюссель заявил, что Кыргызстану необходимо торговать с соседями и прокомментировал мнение о том, что ЕАЭС учитывает интересы России.





Журналист телеканала спросил Атамбаева "не считаете ли вы, что этот союз больше всего отражает интересы России и что Кыргызстан может оказаться в невыгодном положении, как это, по утверждению Лукашенко, произошло с Беларусью?"





По словам президента, "стране надо с кем-то торговать, надо как-то работать с соседями". Он отметил, что, если бы Кыргызстан не вступил в ЕАЭС, республике грозила бы блокада.





"В 2010 году, когда Казахстан нам устроил блокаду на 1,5 месяца, у нас даже были человеческие жертвы. Такое было, потому что блокада – это плохая вещь. Если нам предложат альтернативу, куда нам вступать. В Афганистан, что ли? Пожалуйста, мы готовы и сегодня вступить в Евросоюз. Я предлагал это, но мне открыто сказали: у нас нет общих границ. Тогда что ж вы нам предлагаете? У нас 6 миллионов человек. Замкнуться и жить как в джунглях, что ли? Мы должны развиваться, нам нужен рынок", - сказал президент в ходе интервью.





Журналист уточнил, считает ли Атамбаев, что ЕАЭС отражает прежде всего интересы России?





"Я не знаю, может быть, так Россия хотела бы, или руководители России. Но сегодня этот союз выгоден и, например, Кыргызстану. Почему? Я приведу пример. В России работает более полумиллиона наших трудовых мигрантов, которые были в силу различных причин за годы независимости вынуждены туда уехать. Некоторые по 20-30 лет живут. И после вступления в ЕвразЭС у них хотя бы появились права. Раньше они были там как трудовые рабы. А теперь у них есть права. Они могут устраиваться на работу", - ответил Атамбаев.



