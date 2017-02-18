Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Истребители F-15 перехватили самолет возле резиденции Трампа

18 февраля 2017, 17:11

Пилот воздушного судна не отвечал на запросы диспетчера.


Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) задействовало два истребителя F-15 для перехвата самолета, пролетавшего недалеко от зимней резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что пилот воздушного судна не отвечал на запросы диспетчера. «Цель военного перехвата — вынудить неопознанный самолет восстановить связь с местными диспетчерами Федерального управления гражданской авиации и заставить пилота проследовать их инструкциям для совершения безопасной посадки и принятия дальнейших мер», — говорится в заявлении NORAD.

Во время перехвата, для которого истребители набрали сверхзвуковую скорость, удалось наладить контакт с самолетом.

Ранее 18 февраля сообщалось, что в машину из кортежа президента Трампа во Флориде «ударился какой-то предмет». Правоохранительные органы предполагают, что брошенным предметом был камень.

Источник: Lenta.ru.

Фото: Ints Kalnins / Reuters.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...