Истребители F-15 перехватили самолет возле резиденции Трампа
18 февраля 2017, 17:11
Пилот воздушного судна не отвечал на запросы диспетчера.
Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) задействовало два истребителя F-15 для перехвата самолета, пролетавшего недалеко от зимней резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида. Об этом сообщает Fox News.
Отмечается, что пилот воздушного судна не отвечал на запросы диспетчера. «Цель военного перехвата — вынудить неопознанный самолет восстановить связь с местными диспетчерами Федерального управления гражданской авиации и заставить пилота проследовать их инструкциям для совершения безопасной посадки и принятия дальнейших мер», — говорится в заявлении NORAD.
Во время перехвата, для которого истребители набрали сверхзвуковую скорость, удалось наладить контакт с самолетом.
Ранее 18 февраля сообщалось, что в машину из кортежа президента Трампа во Флориде «ударился какой-то предмет». Правоохранительные органы предполагают, что брошенным предметом был камень.
Источник: Lenta.ru.
Фото: Ints Kalnins / Reuters.
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