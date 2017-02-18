Истребители F-15 перехватили самолет возле резиденции Трампа

Пилот воздушного судна не отвечал на запросы диспетчера.

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) задействовало два истребителя F-15 для перехвата самолета, пролетавшего недалеко от зимней резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида. Об этом сообщает Fox News.





Отмечается, что пилот воздушного судна не отвечал на запросы диспетчера. «Цель военного перехвата — вынудить неопознанный самолет восстановить связь с местными диспетчерами Федерального управления гражданской авиации и заставить пилота проследовать их инструкциям для совершения безопасной посадки и принятия дальнейших мер», — говорится в заявлении NORAD.





Во время перехвата, для которого истребители набрали сверхзвуковую скорость, удалось наладить контакт с самолетом.





Ранее 18 февраля сообщалось, что в машину из кортежа президента Трампа во Флориде «ударился какой-то предмет». Правоохранительные органы предполагают, что брошенным предметом был камень.







