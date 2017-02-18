Новые кадровые назначения в Казахстане

На уходящей рабочей неделе был назначен посол Казахстана в Великобритании, кадровые перестановки произошли в министерствах, местных исполнительных органах. Также сменились прокуроры Астаны, Алматы и СКО, избраны гендиректор ФК «Кайрат» и председатель общественного совета при ЕНПФ , сообщает , сообщает Казинформ





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Ерлан Идрисов. Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии назначен





Идрисов Ерлан Абильфаизович родился в 1959 году. Окончил Московский государственный институт международных отношений, Дипломатическую академию Министерства иностранных дел СССР. На дипломатической службе с июля 1985 года. Работал министром иностранных дел в 1999 году. С января 2002 года являлся первым вице-министром МИД РК. В этом же году назначен послом Казахстана в Великобритании. В разные годы был послом РК в Швеции, Норвегии и Ирландии по совместительству, в США, в Бразилии по совместительству. C 28 сентября 2012 года был министром иностранных дел РК.





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Аида Курмангалиева. Ответственным секретарем Министерства труда и социальной защиты населения РК назначена





Курмангалиева Аида Даденовна родилась в 1970 году. Окончила Казахскую государственную академию управления, Объединенный Венский Институт, Университет Дьюка, Школу государственной политики им. Ли Куан Ю. Работала в Министерстве финансов РК экономистом, начальником управления, заместителем директора департаментов. В 2002-2009 годах была директором департаментов планирования расходов социальной сферы и развития социальной сферы Министерства экономического и социального развития РК. В следующие несколько лет занимала должности вице-министра здравоохранения РК, ответственный секретаря Министерства труда и социальной защиты населения РК. До нового назначения работала на посту ответсекретаря Министерства здравоохранения и социального развития РК.





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Токежанов Болат Турганович родился в 1972 году. Окончил Казахскую государственную академию управления, национальную школу государственной политики Академии государственного управления при Президенте РК. В разные годы работал налоговым инспектором в ВКО, в Восточно-Казахстанском областном отделении Фонда обязательного медицинского страхования при Правительстве РК. В начале 2000-х возглавлял Восточно-Казахстанское областное отделение Центра по оплате медицинских услуг, областной филиал РГП «Денсаулык», информационно-медицинский центр ВКО. С 2013 по 2014 годы занимал должность вице-министра.





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Аниятулла Сарсенов. Председателем Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК назначен





Сарсенов Аниятулла Умирзакулы родился в 1969 году. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, Казахский государственный юридический университет. Трудовую деятельность начал в июле 1989 года с должности ведущего специалиста фирмы «Казахпроминторг». В начале 1990-х был директором по экономическим вопросам совместного предприятия «Казамман» Министерства народного образования КазССР, возглавлял республиканское хозрасчетное предприятие «Казкоопагро». В разные годы работал в посольстве РК в Великобритании, Казпотребсоюзе, налоговом комитете Алматы, в Администрации Президента РК, был заместитель председателя Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью. С 2008 года занимал должность руководителя департамента по финансовому мониторингу по городу Алматы Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.





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Дембаев Булат Бекназарович родился в 1965 году. Ранее уже работал заместителем прокурора Астаны, также занимал должность заместителя прокурора Костанайской области. До нынешнего назначения работал начальником департамента по надзору за законностью судебных актов и представительству интересов государства по уголовным делам Генеральной прокуратуры РК.





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Миразов Габит Туреевич родился в 1965 году. Окончил Казахский государственный университет. В прокуратуре Алматы работал с 1991 по 2001 год. В апреле 2001 года назначен прокурором Балхашского района Алматинской области. В разные годы занимал должности прокурора Капшагай Алматинской области, первого заместитель прокурора Алматинской области, Южно-Казахстанской области. До нового назначения был прокурором Алматинской области. *** Прокурором Северо-Казахстанской области назначен Берик Асылов. Асылов Берик Ногаевич родился в 1964 году. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова. Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал стажером следователя прокуратуры Алатауского района города Алматы. Работал прокурором города Шымкент, заместителем, первым заместителем прокурора Южно-Казахстанской области, прокурором Актюбинской области, заместителем Генерального прокурора РК.





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Первым заместителем акима Акмолинской области назначен Даурен Адильбеков





Адильбеков Даурен Зекенович родился в 1956 году. Окончил Новосибирский электротехнический институт, Академию народного хозяйства в Москве. В разные годы занимал должности первого заместителя акима Кокшетауской области, начальника Северо-Казахстанского областного управления экономики, акима Кокшетау. С октября 2008 года занимал должность заместителя акима Акмолинской области.





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Заместителем акима Акмолинской области назначен Егор Каппель





Каппель Егор Яковлевич родился в 1957 году. Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт, Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева. Трудовую деятельность начал в ноябре 1980 года инженером по техническому надзору совхоза «Вячеславский» Вишневского района Акмолинской области. В разные годы был заместителем председателя Вишневского райисполкома Акмолинской области, директор совхоза «Анарский» Акмолинской области. С 1995 по 2007 годы занимал должности акима Аршалынского района, Ерейментауского района. Избирался депутатом IV и V созывов Мажилиса Парламента РК. С сентября 2016 года - советник председателя Федерации профсоюзов РК.





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Заместителем акима Акмолинской области назначен Жанболат Смаилов





Смаилов Жанболат Амангельдинович родился в 1969 году. Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева. Трудовую деятельность начал в августе 1991 года инженером-экспедитором Акмолинской межобластной базы «Казавтомотосервис». С 1995 по 2004 годы возглавлял АО «Акмолатрансагентство», АО «Буландынский карьер». В разные годы был акимом Шортандинского района, города Степногорска, работал в Администрации Президента РК, был первым заместителем акима Северо-Казахстанской области. С 2010 по 2014 годы работал в должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК. С октября 2014 года был председателем совета директоров группы компаний «Калкаман-Астык».





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Заместителем акима Жамбылской области назначен Галимжан Абдраимов





Абдраимов Галимжан Райлович родился в 1965 году. Окончил Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт, университет «Туран». Трудовую деятельность начал в 1987 году мастером строительного участка колхоза «Шығыс» в Джамбулской области. В разные годы работал техником-строителем, председателем крестьянского хозяйства, исполнительным директором архитектурно-строительной фирмы. В Алматинском городском центре лицензирования архитектурно-градостроительной деятельности прошел путь от эксперта до директора. В начале 2000-х был заместителем директора департамента индустрии, торговли и поддержки малого бизнеса по городу Астана. С 2003 по 2009 годы работал начальником управления государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области. В 2009-2014 годах был главой департаментов и комитетов в Агентстве РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Министерстве регионального развития РК. До назначения был заместителем акима Алматинской области.





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Руководителем аппарата акима Южно-Казахстанской области назначен Ауельхан Тургынбеков.





Ауельхан Тургынбеков Елтаевич родился в 1959 году. Образование высшее. Трудовую деятельность начал в 1981 году в Ленгерском районе Южно-Казахстанской области в качестве инженера-технолога в производственном объединении «Сельхозтехника». Затем работал на руководящих должностях в районных и областных комсомольских организациях, в местных исполнительных органах. Наряду с этим, занимал должности акима в Толебийском, Шардаринском, Сайрамском районах, а также должность первого заместителя председателя областного филиала партии «Нур Отан». С августа 2016 года до настоящего времени работал акимом Тулькубасского района.





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Председателем общественного совета при Едином накопительном пенсионном фонде избран Досым Сатпаев.





Сатпаев Досым Асылбекович родился в 1974 году. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая. В разные годы работал в Центре политических исследований института развития Казахстана, был заместителем директора Центрально-Азиатского агентства политических исследований, редактором Казахстанского представительства Британского института по освещению войны и мира, исполнительным директором Центра анализа общественных проблем. С марта 2002 года - директор НПО «Группа оценки рисков». С января 2008 года - советник по политическим вопросам Евразийского клуба банкиров. Член попечительского совета фонда «Сорос-Казахстан» (с 2005 года). Член экспертного совета РИА «Новости». Автор около 100 научных, газетных публикаций и двух монографий.





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Генеральным директором футбольного клуба «Кайрат» стал Алишер Апсалямов.





Апсалямову Алишеру Ерболатовичу 27 лет. Окончил Suffolk University. Занимал административные должности в футбольных клубах «Кардифф Сити» и «Сараево».





Анеля Касымова



