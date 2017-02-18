В одной из японских школ отравились более 800 детей
18 февраля 2017, 17:59
Предполагается, что школьники отравились обедами, которые готовит в городе Татикава комбинат питания для школ
Более 800 японских детей из семи школ города Татикава недалеко от Токио получили пищевое отравление. Об этом сообщает телеканал NHK, передает РИА Новости.
По его данным дети жаловались на боли в животе и тошноту с вечера пятницы. Другая телекомпания TBS сообщила о 500 пострадавших школьниках, однако данных о тяжелых случаях не поступало, это касается также пятерых госпитализированных детей.
Предполагается, что школьники отравились обедами, которые готовит в городе Татикава комбинат питания для школ. Всего 17 февраля там были приготовлены обеды для 3000 человек. Теперь в комбинате проводится санитарная проверка, он временно прекратил работу до 24 февраля.
Иван Захарченко.
Фото: AFP 2017/ Yoshikazu Tsuno.
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