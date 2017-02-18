Лавров заметил продолжение холодной войны в головах западных политиков
18 февраля 2017, 18:27
Глава МИД России Сергей Лавров выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.
Выступления некоторых западных политиков на Мюнхенской конференции по безопасности свидетельствует о том, что в их головах еще не закончилась холодная война. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая в субботу, 18 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет РБК.
«Говорят, что войны начинаются в головах людей, там же, они, по логике, должны и заканчиваться. Однако с холодной войной этого пока не произошло, если судить, в частности, по некоторым выступлениям политиков в Европе и в США, в том числе, и по заявлениям, которые прозвучали вчера и сегодня в начале нашей конференции», - сказал Лавров (цитата по «Интерфаксу»).
Лавров также назвал НАТО «институтом холодной войны», расширение которого привело к «беспрецедентной напряженности в Европе за последние тридцать лет».
Мария Бондаренко.
Фото: Michaela Rehle / Reuters.
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