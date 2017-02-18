Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Лавров заметил продолжение холодной войны в головах западных политиков

18 февраля 2017, 18:27

Глава МИД России Сергей Лавров выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.


Выступления некоторых западных политиков на Мюнхенской конференции по безопасности свидетельствует о том, что в их головах еще не закончилась холодная война. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая в субботу, 18 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет РБК.

«Говорят, что войны начинаются в головах людей, там же, они, по логике, должны и заканчиваться. Однако с холодной войной этого пока не произошло, если судить, в частности, по некоторым выступлениям политиков в Европе и в США, в том числе, и по заявлениям, которые прозвучали вчера и сегодня в начале нашей конференции», - сказал Лавров (цитата по «Интерфаксу»).

Лавров также назвал НАТО «институтом холодной войны», расширение которого привело к «беспрецедентной напряженности в Европе за последние тридцать лет».

Мария Бондаренко.

Фото: Michaela Rehle / Reuters.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...