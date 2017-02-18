Фигуристка Элизабет Турсынбаева не смогла завоевать медаль на турнире «Четырех континентов»

По итогам двух программ казахстанская фигуристка стала восьмой.

Победительницей турнира «Четырех континентов» в женском одиночном катании стала Маи Михара, сообщает сообщает Zakon.kz. Японская фигуристка в сумме двух программ набрала 200.85 баллов. Второе место заняла Габриэль Дэйлман из Канады (196.91), тройку призеров замкнула американка Мираи Нагасу(194.95).





Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева завершила состязание на восьмом месте, набрав в сумме 176.65 баллов.





По результатам проката короткой программы 17-летняя казахстанка набрала 66,87 и заняла 3 место. В произвольной программе стала лишь 11-й.





Основная программа Турсынбаевой была наполнена сложно-техническими элементами. Элизабет допустила два падения, которые не могли, не отразилось на итоговом результате.





Напомним, Элизабет Турсынбаева совсем скоро представит Казахстан на Азиатских играх, которые пройдут в Саппоро(Япония).



