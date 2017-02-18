Фигуристка Элизабет Турсынбаева не смогла завоевать медаль на турнире «Четырех континентов»
18 февраля 2017, 19:24
По итогам двух программ казахстанская фигуристка стала восьмой.
Победительницей турнира «Четырех континентов» в женском одиночном катании стала Маи Михара, сообщает Zakon.kz. Японская фигуристка в сумме двух программ набрала 200.85 баллов. Второе место заняла Габриэль Дэйлман из Канады (196.91), тройку призеров замкнула американка Мираи Нагасу(194.95).
Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева завершила состязание на восьмом месте, набрав в сумме 176.65 баллов.
По результатам проката короткой программы 17-летняя казахстанка набрала 66,87 и заняла 3 место. В произвольной программе стала лишь 11-й.
Основная программа Турсынбаевой была наполнена сложно-техническими элементами. Элизабет допустила два падения, которые не могли, не отразилось на итоговом результате.
Напомним, Элизабет Турсынбаева совсем скоро представит Казахстан на Азиатских играх, которые пройдут в Саппоро(Япония).
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