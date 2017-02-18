Около пяти тысяч силовиков охраняют порядок в Киеве в годовщину Майдана

Всего в субботу в Киеве запланировано 12 массовых акций, четыре из которых связаны с трагическими событиями на Майдане Незалежности в Киеве.

Около пяти тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины обеспечивают порядок в центре Киеве в субботу, где проходят акции по случаю годовщины гибели людей во время массовых беспорядков на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году, сообщает сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Нацполиции страны.





Ранее в городскую мэрию Киева поступило тридцать заявок на проведение 18-22 февраля массовых акций, приуроченных к памятным дням по погибшим на Майдане в 2014 году. Всего организаторы заявили участие в мероприятиях 196 тысяч человек.





"Всего за правопорядком следят около пяти тысяч правоохранителей, в том числе военнослужащие Национальной гвардии, основная задача которых — предупредить любые правонарушения", — говорится в сообщении.





По данным Нацполиции, всего в субботу в Киеве запланировано 12 массовых акций, четыре из которых связаны с трагическими событиями на Майдане Незалежности в Киеве. Также сообщается, что во избежание провокаций в центре Киева установлены несколько фильтрационных контрольно-пропускных пунктов для проверки документов и досмотра вещей участников мероприятий, задействованы группы кинологов и взрывотехников.





Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.





Массовые акции закончились столкновениями радикалов с силами правопорядка 18-21 февраля 2014 года на Майдане и в правительственном квартале в Киеве.





Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. Янукович заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева.



