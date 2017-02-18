В Бельгии поезд сошел с рельсов

Поезд сошел с рельсов в Бельгии, около 20 человек получили ранения. Об этом сообщает издание Derriere Heure, передает Об этом сообщает издание Derriere Heure, передает РИА Новости





​По данным издания, инцидент произошел в субботу в 13.34 (18.34 аст) в центральной части Бельгии. Как сообщил оператор железных дорог Бельгии компания Infrabel, "поезд сошел с рельсов и упал на бок на выезде с вокзала Лювена". Состав направлялся в коммуну Де-Панне на границе с Францией. Сообщается, что состояние пострадавших пока неизвестно.





Un train déraille près de la gare de Louvain : il y aurait des blessés https://t.co/0M9N539Z0Gpic.twitter.com/C7y4hmWgWK — DH.be (@ladh) 18 февраля 2017 г.









В результате происшествия железнодорожное движение на разных направлениях приостановлено. Причины инцидента пока неизвестны.



