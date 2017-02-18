В Бельгии поезд сошел с рельсов
18 февраля 2017, 19:51
Состояние пострадавших пока неизвестно.
Поезд сошел с рельсов в Бельгии, около 20 человек получили ранения. Об этом сообщает издание Derriere Heure, передает РИА Новости.
По данным издания, инцидент произошел в субботу в 13.34 (18.34 аст) в центральной части Бельгии. Как сообщил оператор железных дорог Бельгии компания Infrabel, "поезд сошел с рельсов и упал на бок на выезде с вокзала Лювена". Состав направлялся в коммуну Де-Панне на границе с Францией. Сообщается, что состояние пострадавших пока неизвестно.
Un train déraille près de la gare de Louvain : il y aurait des blessés https://t.co/0M9N539Z0Gpic.twitter.com/C7y4hmWgWK— DH.be (@ladh) 18 февраля 2017 г.
В результате происшествия железнодорожное движение на разных направлениях приостановлено. Причины инцидента пока неизвестны.
Фото: Flickr/ Redvers.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4844899-7bf948f5845485cf6fddf68bac0ef9ba
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...