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В Бельгии поезд сошел с рельсов

18 февраля 2017, 19:51

Состояние пострадавших пока неизвестно.


Поезд сошел с рельсов в Бельгии, около 20 человек получили ранения. Об этом сообщает издание Derriere Heure, передает РИА Новости.

​По данным издания, инцидент произошел в субботу в 13.34 (18.34 аст) в центральной части Бельгии. Как сообщил оператор железных дорог Бельгии компания Infrabel, "поезд сошел с рельсов и упал на бок на выезде с вокзала Лювена". Состав направлялся в коммуну Де-Панне на границе с Францией. Сообщается, что состояние пострадавших пока неизвестно.



В результате происшествия железнодорожное движение на разных направлениях приостановлено. Причины инцидента пока неизвестны.

Фото: Flickr/ Redvers.

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