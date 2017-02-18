«Барыс» проиграл омскому «Авангарду» в матче КХЛ

18 февраля 2017, 20:32

Встреча завершилась со счетом 1:3.


Астанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги дома проиграл омскому «Авангарду» — 1:3.

Континентальная хоккейная лига

«Барыс» — «Авангард» 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)

Шайбы:
0:1 — 08:00 Михеев (Пьянов). В равенстве
0:2 — 26:26 Зубов (Пьянов, Михеев). В равенстве
0:3 — 33:12 Михеев (Мартынов). В большинстве
1:3 — 44:58 Старченко (Баркер). В большинстве.

«Барыс»: Карлссон — Семёнов-Даллмэн, Доус-Бойд-Пушкарёв; Шалапов-Баркер, Шиннимин-Старченко-Сен-Пьер; Савченко-Липин, Маркелов-Тривино-Панюков; Трясунов, Худяков-Гурков-Кучин, Иванов;

«Авангард»: Костин — Густафссон-Анелёв, Соботка-Лемтюгов-Пережогин; Медведев-Мартынов, Зубов-Пьянов-Михеев; Григорьев-Меньшиков, Хохряков-Кучерявенко-Бурдасов; Пестушко-Бут-Юньков.

Штраф: 20:12 (14:4, 4:2, 2:6)

Главные судьи: Сергей Кулаков, Антон Кислов
Линейные судьи: Евгений Литвинов, Никита Вилюгин

18 февраля. Астана. Новый Ледовый дворец 10 201 зрителей.

Источник: Sports.kz.

Фото: hcbarys.kz.

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