"Астана Арланс" досрочно победил "Узбек Тайгерс" в домашнем матче WSB

Казахстанский клуб "Астана Арланс" одержал досрочную победу над командой "Узбек Тайгерс" в первом домашнем матче нового сезона Всемирной серии бокса (WSB) , сообщает , сообщает Vesti.kz





Исход противостояния решился уже в третьем поединке, в котором казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов победил раздельным решением серебряного призера Рио-2016 из Узбекситана Шахрама Гиясова, и тем самым принес "Астана Арланс" третье очко, а вместе с ней и победу в матче.





Ранее победы в своих боях одержали капитан "арланов" Олжас Саттыбаев (52) и партнер по команде Закир Сафиуллин (60). Причем последний победил серебряного призера Олимпиады в Рио-2016 Муроджона Ахмадалиева.



