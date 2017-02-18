"Астана Арланс" досрочно победил "Узбек Тайгерс" в домашнем матче WSB
18 февраля 2017, 20:41
Исход противостояния решился уже в третьем поединке.
Казахстанский клуб "Астана Арланс" одержал досрочную победу над командой "Узбек Тайгерс" в первом домашнем матче нового сезона Всемирной серии бокса (WSB), сообщает Vesti.kz.
Исход противостояния решился уже в третьем поединке, в котором казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов победил раздельным решением серебряного призера Рио-2016 из Узбекситана Шахрама Гиясова, и тем самым принес "Астана Арланс" третье очко, а вместе с ней и победу в матче.
Ранее победы в своих боях одержали капитан "арланов" Олжас Саттыбаев (52) и партнер по команде Закир Сафиуллин (60). Причем последний победил серебряного призера Олимпиады в Рио-2016 Муроджона Ахмадалиева.
Фото: vk.com/astana_arlans.
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