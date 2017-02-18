В России признали документы, выданные в ряде районов Донбасса
18 февраля 2017, 20:50
Паспорта, выданные фактически действующими на этих территориях органами, признаны действительными. Жители Донбасса смогут въезжать по ним в Россию без оформления виз.
Президент России Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины до политического урегулирования ситуации в этих районах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.
"Признаются действительными документы, удостоверяющие личность, документы об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств, выданные соответствующими органами (организациями), фактически действующими на территориях указанных районов, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на этих территориях", — говорится в тексте документа.
В указе также отмечается, что граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, могут въезжать и выезжать из России без оформления виз на основании документов, удостоверяющих личность.
Фото: РИА Новости. Алексей Никольский.
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