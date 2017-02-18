Российского гонщика госпитализировали после падения на ЧМ по спидвею в Алматы

Российского гонщика Даниила Иванова госпитализировали после падения на чемпионате мира по спидвею, который проходит в Алматы, сообщает сообщает Vesti.kz





Первый соревновательный день алматинского финала чемпионата мира по мотогонкам на льду крайне неудачно начался для российской команды. Во время первого заезда на втором круге после выхода из виража Даниил Иванов не справился с управлением, что спровоцировало серьезное падение.





Спустя несколько секунд шведский гонщик наехал на мотоцикл Иванова, лежавший на прямой, и тоже завершил выступление падением.





К спортсменам, которые не смогли самостоятельно подняться, тут же выехало два экипажа скорой помощи, которые и увезли гонщиков с трассы. Долгое время о состоянии пострадавших не было информации. Однако позже стало известно, что Иванова госпитализировали с подозрением на серьезный перелом. О состоянии участника из Швеции пока информации нет.





Добавим, что Иванов является одним из фаворитов мирового первенства. Перед этапом в Алматы он шел на четвертом месте в абсолютном зачете.





Отдельно стоит отметить, что роковой первый заезд так и остался единственным в программе соревнований. Из-за сильного тумана гонку временно приостановили. И если в течение часа туман не рассеется, то будет приниматься решение об отмене сегодняшних заездов.





Напомним, "Медеу" принимает третий финал чемпионата мира по спидвею. В алматинском этапе мировой серии принимает участие 16 гонщиков, среди которых впервые в истории участвуют два казахстанца. Соревнования будут проходить два дня с 18 по 19 февраля.



