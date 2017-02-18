Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Трамп призвал не верить фейковым новостям ведущих СМИ

18 февраля 2017, 21:16

Трамп еще до выборов резко критиковал многие ведущие американские СМИ, называя их "фальшивыми" и "провальными", а журналистов, работающих в них, "самыми нечестными людьми".


Президент США Дональд Трамп призвал не верить ведущим американским СМИ, которые, по его мнению, сообщают фейковые новости, а также вновь заявил, что его предшественник Барак Обама оставил ему беспорядок в Белом доме, сообщает РИА Новости.

"Не верьте ведущим СМИ (их фейковым новостям). В Белом доме все очень хорошо. Я унаследовал беспорядок и сейчас занимаюсь его устранением", — написал Трамп в своем микроблоге Twitter.

​Ранее Трамп заявил, что унаследовал от своего предшественника Барака Обамы "бардак" как внутри страны, так и на международной арене.

Трамп еще до выборов резко критиковал многие ведущие американские СМИ, называя их "фальшивыми" и "провальными", а журналистов, работающих в них, "самыми нечестными людьми". Пресса, особенно поддерживающая Демократическую партию, в ответ критикует президента и регулярно публикует скандальные сообщения о нем и его окружении со ссылкой на неофициальные источники.

Фото: AP Photo/ Manuel Balce Ceneta.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...