Трамп призвал не верить фейковым новостям ведущих СМИ

Трамп еще до выборов резко критиковал многие ведущие американские СМИ, называя их "фальшивыми" и "провальными", а журналистов, работающих в них, "самыми нечестными людьми".

Президент США Дональд Трамп призвал не верить ведущим американским СМИ, которые, по его мнению, сообщают фейковые новости, а также вновь заявил, что его предшественник Барак Обама оставил ему беспорядок в Белом доме, сообщает сообщает РИА Новости





"Не верьте ведущим СМИ (их фейковым новостям). В Белом доме все очень хорошо. Я унаследовал беспорядок и сейчас занимаюсь его устранением", — написал Трамп в своем микроблоге Twitter.





​Ранее Трамп заявил, что унаследовал от своего предшественника Барака Обамы "бардак" как внутри страны, так и на международной арене.





Трамп еще до выборов резко критиковал многие ведущие американские СМИ, называя их "фальшивыми" и "провальными", а журналистов, работающих в них, "самыми нечестными людьми". Пресса, особенно поддерживающая Демократическую партию, в ответ критикует президента и регулярно публикует скандальные сообщения о нем и его окружении со ссылкой на неофициальные источники.



