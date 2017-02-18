Трамп призвал не верить фейковым новостям ведущих СМИ
18 февраля 2017, 21:16
Трамп еще до выборов резко критиковал многие ведущие американские СМИ, называя их "фальшивыми" и "провальными", а журналистов, работающих в них, "самыми нечестными людьми".
Президент США Дональд Трамп призвал не верить ведущим американским СМИ, которые, по его мнению, сообщают фейковые новости, а также вновь заявил, что его предшественник Барак Обама оставил ему беспорядок в Белом доме, сообщает РИА Новости.
"Не верьте ведущим СМИ (их фейковым новостям). В Белом доме все очень хорошо. Я унаследовал беспорядок и сейчас занимаюсь его устранением", — написал Трамп в своем микроблоге Twitter.
Ранее Трамп заявил, что унаследовал от своего предшественника Барака Обамы "бардак" как внутри страны, так и на международной арене.
Трамп еще до выборов резко критиковал многие ведущие американские СМИ, называя их "фальшивыми" и "провальными", а журналистов, работающих в них, "самыми нечестными людьми". Пресса, особенно поддерживающая Демократическую партию, в ответ критикует президента и регулярно публикует скандальные сообщения о нем и его окружении со ссылкой на неофициальные источники.
Фото: AP Photo/ Manuel Balce Ceneta.
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