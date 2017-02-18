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Эрдоган лично спасал охранника, которого раздавил его кортеж

18 февраля 2017, 21:55

Инцидент произошёл в провинции Элязыг, в которую глава государства приехал с рабочим визитом.


Сотрудник охраны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана попал под колёса автобуса президентского кортежа. Как сообщает Milliyet, инцидент произошёл в провинции Элязыг, в которую глава государства приехал с рабочим визитом, передает Life.

Автобус кортежа выезжал с территории мэрии и случайно наехал на охранника. По данным СМИ, мужчина оказался под днищем автобуса. Также издание сообщает, что Эрдоган лично вышел из транспорта и попытался оказать помощь пострадавшему.

Охранника увезли в больницу. Информация о его состоянии пока не уточняется.


Фото: rusdialog.ru.

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