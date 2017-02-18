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Видео нового выступления Димаша Кудайбергенова на конкурсе Singer появилось в Сети

18 февраля 2017, 22:06

Как сообщалось, казахстанский певец с песней «Uptown Funk» занял пятое место и прошел в следующий тур музыкального состязания.


В Сети появилось выступление Димаша Кудайбергенова в пятом туре конкурса «Singer», передает Казинформ.

Как сообщалось ранее, казахстанский певец с песней «Uptown Funk» занял пятое место и прошел в следующий тур музыкального состязания.


«Uptown Funk» (UpTown Funk!) - песня британского автора-исполнителя и продюсера Марка Ронсона и американского певца Бруно Марса, изданная 10 ноября 2014 года в качестве первого сингла с его четвертого студийного альбома Uptown Special на лейбле Sony Music Entertainment.

Сингл стал популярным и достиг первого места в Великобритании, Канаде, США, Австралии и других странах. В 2015 году «Uptown Funk» принес Ронсону и Марсу награду Brit Award в категории British Single of the Year.

Ринат Дусумов.

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