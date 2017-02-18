Видео нового выступления Димаша Кудайбергенова на конкурсе Singer появилось в Сети

Как сообщалось, казахстанский певец с песней «Uptown Funk» занял пятое место и прошел в следующий тур музыкального состязания.

В Сети появилось выступление Димаша Кудайбергенова в пятом туре конкурса «Singer», передает передает Казинформ





Как сообщалось ранее, казахстанский певец с песней «Uptown Funk» занял пятое место и прошел в следующий тур музыкального состязания.









«Uptown Funk» (UpTown Funk!) - песня британского автора-исполнителя и продюсера Марка Ронсона и американского певца Бруно Марса, изданная 10 ноября 2014 года в качестве первого сингла с его четвертого студийного альбома Uptown Special на лейбле Sony Music Entertainment.





Сингл стал популярным и достиг первого места в Великобритании, Канаде, США, Австралии и других странах. В 2015 году «Uptown Funk» принес Ронсону и Марсу награду Brit Award в категории British Single of the Year.





Ринат Дусумов.



