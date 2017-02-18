Глава ЛНР назвал судьбоносным указ о признании Россией документов жителей Донбасса
18 февраля 2017, 22:23
Это очередное доказательство того, что республика состоялась как государство, - говорится в заявлении главы ЛНР.
Глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий назвал судьбоносным указ российского президента Владимира Путина о признании документов жителей Донбасса в России, сообщает russian.rt.com.
«Президент Российской Федерации Владимир Путин принял судьбоносное решение. <…> Это очередное доказательство того, что республика состоялась как государство. Сегодняшний день ещё на один шаг приблизил республику к мировому признанию нашего суверенитета», — говорится в заявлении Плотницкого, опубликованном на сайте Луганского информационного центра.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о признании документов граждан Украины, проживающих в Донбассе.
Фото: liveinternet.ru.
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