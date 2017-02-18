Появились новые подробности убийства брата Ким Чен Ына

Появились подробности убийства брата Ким Чен Ына. В Малайзии арестован уже четвертый подозреваемый. По утверждению малайзийской строны, подозреваемый Ли Чжон Чхоль является гражданином КНДР. Ему 46, и у него при себе нашли ай-ди карту, которую правительство Малайзии выдает иностранным рабочим, сообщает сообщает Вести.ru





Есть данные, что посольство КНДР в Куала-Лумпуре запросило разрешение на встречу с задержанным. Якобы, два дипломата уже посетили полицейский участок, где его сейчас могут допрашивать.





Малайзия заявила, что проведет в субботу повторное вскрытие, поскольку первое якобы не дало ответы на все вопросы. И не прояснило причину смерти. Северокорейская сторона протестует. Посол страны в Малайзии заявил: их обманывают, и малайзийцы что-то скрывают. И он потребовал немедленно выдать тело. При этом он не назвал имя убитого, подтвердив только то, что тот гражданин КНДР.





"Мы не признаем результаты вскрытия, поскольку, по версии малайзийского стороны, он умер от сердечного приступа. А с такой причиной смерти вскрытие не требуется. Но они настояли на своем, и без нашего присутствия, есть сильное подозрение, что от нас что-то утаивают. Нас обманывают. Причем, в сговоре с внешними силами, которые хотят навредить образу нашей республики", — заявил посол Канг Чоль.





В полиции, однако, заявили, что все обязаны подчиняться законам страны на ее территории, и то, что им необходимо получить образцы ДНК от семьи Ким Чен Нама, чтобы завершить расследование.





Ранее были задержаны гражданки Вьетнама и Индонезии и малайзиец, друг одной из них. По версии следователей, брата лидера КНДР, якобы, отравили за 5 секунд. У стойки, где он собирался распечатать посадочный на рейс до Макао. Но как именно (яд вкололи, впрыснули или им облили), до сих пор никаких данных. Но разведка Южной Кореи не сомневается, что за нападением стоит Пхеньян. На старшего сына Ким Чен Ира, по их версии, охотились 5 лет. Он и сам опасался за жизнь.





По данным малайзийской газеты New Strait Times, полиция ищет четырех агентов из Северной Кореи, которые, по некоторым данным, и отвечали за организацию покушения. Трое, якобы, могли наблюдать за стороны, из кафе примерно в 50 метрах, как две женщины- иностранки приводят в действие план убийства в аэропорту. Их зафиксировали камеры наблюдения. Четвертый вел Ким Чен Нама. Известно следствию, что будто за передвижениями Ким Чен Нама следили примерно год. В том числе, и отслеживали его перелеты между Макао, Сингапуром и Малайзией.





Некий анонимный северокорейский источник сообщил СМИ, будто Ким Чен Нама дважды агенты из Пхеньяна уговаривали вернуться на родину. Вторая встреча состоялась 20 января в Макао. Тот попросил дать ему время на раздумья. За несколько недель до гибели.







