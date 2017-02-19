В Британии спасли тысячу брошенных в поле цыплят

Защитники животных спасли большинство птенцов, хотя некоторых пришлось умертвить из-за полученных травм, а другие погибли еще раньше.

В Великобритании обнаружили около тысячи только что вылупившихся цыплят, выброшенных в поле, сообщает сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.





Цыплят заметили в поле недалеко от города Питерборо в графстве Кембриджшир местные жители. Прибывшие инспекторы Королевского общества по защите животных (RSPCA) рассказали, что увидели настоящее "желтое море" из цыплят и были оглушены их писком. Защитники животных спасли большинство птенцов, хотя некоторых пришлось умертвить из-за полученных травм, а другие погибли еще раньше, сообщает издание.





​Оказалось, что цыплята принадлежат местной птицефабрике, сотрудники которой забрали выживших птенцов обратно. Выяснить, кому понадобилось бросать цыплят посреди поля, защитникам животных пока не удалось, отмечает Daily Mail.







