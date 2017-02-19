На чемпионате мира по биатлону перепутали гимн России

Организаторы чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене перепутали гимн России на церемонии награждения победителей и призеров мужской эстафетной гонки. В честь Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина, завоевавших в субботу золотые медали, прозвучала «Патриотическая песня» Михаила Глинки, которая была гимном России в период с 1990 по 2001 год, пишет пишет РБК





К биатлонистам сборной России подбежал с микрофоном телекомментатор Дмитрий Губерниев, и спортсмены сами исполнили гимн. После этого организаторы чемпионата мира исправили свою ошибку, включив современный гимн России.





«Действительно перепутали гимн во время награждения. Если не ошибаюсь, то прозвучала «Патриотическая песня» Михаила Глинки. Ребята начали сами петь гимн России, и организаторы исправили ситуацию, включили актуальный гимн нашей страны. Это никак не омрачило награждение, ребята в хорошем настроении покинули подиум», — цитирует «Р-Спорт» представителя пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР).









В субботу мужская сборная России победила в эстафете на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене. Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин использовали на огневых рубежах три дополнительных патрона. Для сборной России это золото стало первым на чемпионате мира.





Российские биатлонисты выиграли эстафету на чемпионате мира впервые за девять лет. В прошлый раз Иван Черезов, Николай Круглов, Дмитрий Ярошенко и Максим Чудов показали лучшее время на ЧМ-2008 в шведском Эстерсунде.





На финише эстафеты в Хохфильцене Шипулин на 5,8 секунды опередил лидера мирового биатлона француза Мартена Фуркада. Бронзу завоевала сборная Австрии, четвертыми стали немцы. Норвежцы, выигравшие эстафету на прошлогоднем чемпионате мира, заработали штрафной круг и финишировали восьмыми.





Сборная Германии продолжает лидировать в общекомандном медальном зачете на чемпионате мира. Немцы выиграли пятых золотых наград и одно серебро в девяти гонках. У Франции семь медалей — золото, два серебра и четыре бронзы. Сборная Чехии усилиями Ондржея Моравца и Габриэлы Коукалова завоевала четыре награды — золото, два серебра и бронзу. Сборная России поднялась на четвертое место с двумя медалями — золотом и бронзой.



