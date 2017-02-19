Снежное воскресенье ждет казахстанцев

На большей части республики с прохождением атмосферных фронтов ожидается снег, в южных областях местами сильные

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сообщает

со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.





Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра.





В Акмолинской области местами ожидается метель, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области местами ожидается туман, гололед, ночью усиление ветра 17-22 м/с. В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра местами 15-20, порывы 23-28, в Южно-Казахстанской области ночью порывы 25 м/с.





В Кызылординской области - местами туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях ожидается местами метель, усиление ветра 15-20, в Актюбинской области порывы 23 м/с.





В Костанайской, Северо- Казахстанской области местами – метель, ночью и утром туман, усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Павлодарской области местами – туман, днем метель, усиление ветра 15-20 м/с.





В Карагандинской области местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области - метель, гололед, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.



