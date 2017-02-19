Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Снежное воскресенье ждет казахстанцев

19 февраля 2017, 06:02

Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра.


На большей части республики с прохождением атмосферных фронтов ожидается снег, в южных областях местами сильные, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра.

В Акмолинской области местами ожидается метель, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области местами ожидается туман, гололед, ночью усиление ветра 17-22 м/с. В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра местами 15-20, порывы 23-28, в Южно-Казахстанской области ночью порывы 25 м/с.

В Кызылординской области - местами туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях ожидается местами метель, усиление ветра 15-20, в Актюбинской области порывы 23 м/с.

В Костанайской, Северо- Казахстанской области местами – метель, ночью и утром туман, усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Павлодарской области местами – туман, днем метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской области местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области - метель, гололед, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Алматы днем -4°, снег.

В Астане днем -18°, преимущественно облачно .

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Караван

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...