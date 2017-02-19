В ДР Конго двадцать пять мирных жителей погибли при нападении боевиков

"В общей сложности 25 человек были убиты, обезглавлены группировкой "Май-Май Мазембе" в селе Кайгала и в его окрестностях", — сообщил агентству представитель губернатора провинции Северное Киву.

Чиновник отметил, что все погибшие являются гражданскими лицами, принадлежащими к народности хуту.





Причины нападения не уточняются.





Группировка "Май-Май Мазембе" состоит из народности нанде. Ранее сторонники группировки подозревались в аналогичных нападениях на мирных жителей на востоке страны.