Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В ДР Конго двадцать пять мирных жителей погибли при нападении боевиков

19 февраля 2017, 06:25

Причины нападения не уточняются.


По меньшей мере 25 мирных жителей погибли в результате нападения боевиков на востоке Демократической республики Конго, сообщает РИА Новости.

"В общей сложности 25 человек были убиты, обезглавлены группировкой "Май-Май Мазембе" в селе Кайгала и в его окрестностях", — сообщил агентству представитель губернатора провинции Северное Киву.
Чиновник отметил, что все погибшие являются гражданскими лицами, принадлежащими к народности хуту.

Причины нападения не уточняются.

Группировка "Май-Май Мазембе" состоит из народности нанде. Ранее сторонники группировки подозревались в аналогичных нападениях на мирных жителей на востоке страны.

Фото: Flickr

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...