В ДР Конго двадцать пять мирных жителей погибли при нападении боевиков
19 февраля 2017, 06:25
Причины нападения не уточняются.
По меньшей мере 25 мирных жителей погибли в результате нападения боевиков на востоке Демократической республики Конго, сообщает РИА Новости.
"В общей сложности 25 человек были убиты, обезглавлены группировкой "Май-Май Мазембе" в селе Кайгала и в его окрестностях", — сообщил агентству представитель губернатора провинции Северное Киву.
Чиновник отметил, что все погибшие являются гражданскими лицами, принадлежащими к народности хуту.
Причины нападения не уточняются.
Группировка "Май-Май Мазембе" состоит из народности нанде. Ранее сторонники группировки подозревались в аналогичных нападениях на мирных жителей на востоке страны.
Фото: Flickr
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