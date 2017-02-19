В Алматы произошло ДТП с перевертышем
19 февраля 2017, 06:39
Прибывшая на место бригада скорой обнаружила у девушек только синяки и ушибы, они находились в шоковом состоянии.
В Алматы произошло серьезное ДТП, сообщает Zakon.kz.
Две девушки на красном Mercedes C-класса двигались по проспекту Рыскулова в западном направлении. На подъезде к улице Кудерина, владелица авто по неизвестной причине свернула в сторону дорожного отбойника.
От сильного удара, перевернувшись в воздухе, Mercedes упал на бок и проскользнув несколько метров опрокинулся на крышу, проехав более 100 метров.
Прибывшая на место бригада скорой обнаружила у девушек только синяки и ушибы, они находились в шоковом состоянии.
Позже сотрудники дорожной полиции установили, что девушка получила права около двух недель назад.
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