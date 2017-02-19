В Берлине назвали обладателей главных наград 67-го международного кинофестиваля
19 февраля 2017, 07:01
Главный приз получил фильм "О теле и душе" венгерского режиссера Ильдико Эньеди.
Фильм венгерского режиссера Ильдико Эньеди "О теле и душе" (On Body and Soul) получил главный приз Берлинале - "Золотого медведя". Победа картины стала сюрпризом для критиков, сообщает ТАСС.
В фильме рассказывается о волшебном лесе, в котором живут олени. Далее становится понятно, что эти животные снятся главным героям - девушке и мужчине.
Оба героя работают на скотобойне и видят один и тот же сон. Во сне они предстают в обличье этих оленей и испытывают друг к другу сильные чувства. Но в реальности все оказывается гораздо сложнее, для признания в своих чувствах паре предстоит преодолеть множество внутренних преград.
Картина Эньеди также завоевала три приза независимого жюри 67-го Берлинского международного кинофестиваля. Среди наград в номинации "Лучший фильм конкурсной программы" картина получила приз Экуменического жюри, приз Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI) и приз газеты "Берлинер моргенпост".
Жюри считается независимым, если его члены избираются без участия руководства фестиваля. Короткометражная лента режиссера и сценариста Диого Коста Амаранте "Маленький город" (Cidade Pequena) также получила "Золотого медведя" как лучшая в своей категории.
Престижная награда имени Альфреда Бауэра досталась польскому режиссеру Агнешке Холланд за ленту "След зверя" (Spoor), повествующая о престарелой даме, взявшей на себя роль вершителя судеб. Режиссер особенно поблагодарила актрису Агнешку Мандат-Грабку, исполнившую в ленте главную роль.
Фото: EPA/CARSTEN KOALL
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