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В результате шторма в Калифорнии погибли четыре человека

19 февраля 2017, 07:51

Шторм начался в ночь на 18 февраля, из-за чего были затоплены дороги в Лос-Анджелесе и Сан-Диего, говорится на сайте телеканала.


В результате шторма на юге Калифорнии в США погибли по меньшей мере четыре человека, сообщает телеканал РБК.

Шторм начался в ночь на 18 февраля, из-за чего были затоплены дороги в Лос-Анджелесе и Сан-Диего, говорится на сайте телеканала.

В городе Шерман-Окс, который расположен рядом с Лос-Анджелесом, из-за шторма дерево упало на автомобиль, в результате чего погиб мужчина. При падении дерева оборвались линии электропередачи, сообщили телеканалу в полиции.

Фото: NASA

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