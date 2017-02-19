В результате шторма в Калифорнии погибли четыре человека
19 февраля 2017, 07:51
Шторм начался в ночь на 18 февраля, из-за чего были затоплены дороги в Лос-Анджелесе и Сан-Диего, говорится на сайте телеканала.
В результате шторма на юге Калифорнии в США погибли по меньшей мере четыре человека, сообщает телеканал РБК.
Шторм начался в ночь на 18 февраля, из-за чего были затоплены дороги в Лос-Анджелесе и Сан-Диего, говорится на сайте телеканала.
В городе Шерман-Окс, который расположен рядом с Лос-Анджелесом, из-за шторма дерево упало на автомобиль, в результате чего погиб мужчина. При падении дерева оборвались линии электропередачи, сообщили телеканалу в полиции.
Фото: NASA
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