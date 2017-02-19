США перебросили в Южно-Китайское море авианосную ударную группу
19 февраля 2017, 08:18
Авианосная ударная группа "начала рутинные операции в Южно-Китайском море 18 февраля".
США направили в Южно-Китайское море авианосец Carl Vinson и корабли сопровождения, сообщает ТАСС.
По ее свидетельству, эта авианосная ударная группа "начала рутинные операции в Южно-Китайском море 18 февраля".
Фото: География
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