110-ти населённым пунктам Восточного Казахстана грозят весенние паводки

Наиболее остро проблема складывается с плотинами. Почти три десятка гидросооружений в регионе нуждаются в значительном ремонте.

Запасы снега в горных районах ВКО местами превысили норму в полтора — два раза. Из-за обилия осадков 110 населенных пунктов оказались в паводкоопасной зоне, передает YK-news.kz.





Службы по ЧС активно готовятся к сезону таяния снега и рапортуют, что уже предусмотрели самые худшие варианты развития событий. Одновременно с этим угроза нависла над старыми плотинами. Оказалось, как минимум 27 гидротехнических сооружений в регионе нуждаются в срочном ремонте. Из-за отсутствия финансирования угроза их разрушения перетекает из года в год.





Как сообщили в департаменте по ЧС ВКО, текущей зимой показатель содержания влаги в выпавшем снеге по области превысил норму в полтора — два раза. Это значит, что в случае аномально теплой весны в некоторых районах области могут возникнуть паводки.





"Как правило, наиболее сложная ситуация в паводковый период складывается в Зыряновском и Катон-Карагайском районах, но происходит это обычно не раньше конца апреля — начала мая. Существует угроза и в Бескарагайском районе, из-за извилистости Иртыша здесь часто случаются зажоры — и река выходит из берегов. Кроме того, опасность возникновения паводков сохраняется в Тарбагатайском, Урджарском районах из-за обилия горных рек, а также в Зайсанском районе", — сообщил начальник отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС ВКО Алексей Штыкель.





По словам специалиста, на сегодняшний день в области определены 110 населенных пунктов, наиболее подверженных весенним паводкам. Однако опасаться их жителям пока нечего.





"Если таяние снега будет проходить спокойно, а весна выдастся без особых погодных аномалий, то, вероятнее всего, удастся обойтись без особых происшествий. Тем не менее уже сейчас разработан план противопаводковых мероприятий. Он полностью согласован с руководством и со всеми службами гражданской защиты. Соответствующие указы спущены в районы, чтобы уже на местах выстраивали свои планы работ. Все необходимые мероприятия прописаны, определены сроки их исполнения и закреплены ответственные люди. Оперативные службы находятся в полной готовности", — продолжил Алексей Владимирович.





Наиболее остро проблема складывается с плотинами. Почти три десятка гидросооружений в регионе нуждаются в значительном ремонте.





"27 гидротехнических сооружений находятся в неудовлетворительном состоянии. Все они эксплуатируются уже более 25 лет. Разумеется, регулярно эти плотины реставрируют, однако чтобы назвать их безопасными, нужен капитальный ремонт. Для этого необходимо дополнительное финансирование. Угроза существует всегда, но тем не менее на местах принимаются оперативные меры. Мы в свою очередь также продолжаем направлять дополнительные бюджетные заявки для выделения денег на ремонт гидротехнических сооружений", — рассказала руководитель профильного отдела управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО Людмила Троеглазова.





Отметим, что многие плотины уже несколько лет находятся в плачевном состоянии. В прошлом году срочный ремонт удалось провести лишь на четырех гидросооружениях в области.





Фото: YK-news.kz.



