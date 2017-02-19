Проезд в общественном транспорте подорожает в Костанае
19 февраля 2017, 09:05
Теперь вместо 60 тенге костанайцы за проезд в автобусах будут платить 80 тенге.
Аким Костаная Базыл Жакупов на заседании рабочей комиссии городского маслихата подписал постановление о повышении стоимости за проезд в автобусах Костаная, сообщает Алау.
Теперь вместо 60 тенге костанайцы за проезд в автобусах будут платить 80 тенге. Проезд в автобусах пригородного и дачного маршрутов будет стоить 90 тенге.
Как сообщили в пресс-службе акима Костаная, бесплатный проезд оставили детям в возрасте до 7 лет, участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам 1 и 2 группы по зрению.
Сохраняется 50% скидка от стоимости проезда для детей в возрасте от 7 до 15 лет. Пенсионеры по всем маршрутам будут платить на 10 тенге меньше рекомендуемого тарифа.
Как уточнили в пресс-службе акимата Костаная, повышение новый тариф вступает в действие с 1 марта 2017 года.
Напомним, перевозчики хотели, чтобы проезд повысили до 125 тенге.
Фото: Yvision
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