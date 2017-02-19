Проезд в общественном транспорте подорожает в Костанае

Теперь вместо 60 тенге костанайцы за проезд в автобусах будут платить 80 тенге.

Аким Костаная Базыл Жакупов на заседании рабочей комиссии городского маслихата подписал постановление о повышении стоимости за проезд в автобусах Костаная, сообщает Алау





Теперь вместо 60 тенге костанайцы за проезд в автобусах будут платить 80 тенге. Проезд в автобусах пригородного и дачного маршрутов будет стоить 90 тенге.





Как сообщили в пресс-службе акима Костаная, бесплатный проезд оставили детям в возрасте до 7 лет, участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам 1 и 2 группы по зрению.





Сохраняется 50% скидка от стоимости проезда для детей в возрасте от 7 до 15 лет. Пенсионеры по всем маршрутам будут платить на 10 тенге меньше рекомендуемого тарифа.





Как уточнили в пресс-службе акимата Костаная, повышение новый тариф вступает в действие с 1 марта 2017 года.





Напомним, перевозчики хотели, чтобы проезд повысили до 125 тенге.



