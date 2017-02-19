В Алматинской области возможен сход лавин

Жителей и гостей города просят быть осторожными в горной местности.

ДЧС Алматы объявил штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.





"В связи с выпадением значительных осадков и большой высотой снежного покрова в горных районах Алматинской области в период 19-20 февраля ожидается сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин", - говорится в сообщении.





Жителей и гостей города просят быть осторожными в горной местности.



