В Алматинской области возможен сход лавин
19 февраля 2017, 09:49
Жителей и гостей города просят быть осторожными в горной местности.
ДЧС Алматы объявил штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В связи с выпадением значительных осадков и большой высотой снежного покрова в горных районах Алматинской области в период 19-20 февраля ожидается сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин", - говорится в сообщении.
Жителей и гостей города просят быть осторожными в горной местности.
Фото: Google Sites
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