Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Как Димаша Кудайбергенова встречают фанаты в Китае

19 февраля 2017, 10:51

На этот раз ролик опубликовал сам певец.


Очередное видео, подтверждающее популярность казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергенова в Китае, появилось в Сети, передает МИА «Казинформ».

На этот раз ролик опубликовал сам певец.

«Самое большое счастье артиста... Ожидание в аэропорту... Города Пекин и Чанду», - написал Димаш Кудайбергенов на своей странице в Инстаграме.

На кадрах прикрепленного к посту видео - встречающие казахстанца сотни фанатов.


Фото: МИА Казинформ

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...