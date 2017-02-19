Как Димаша Кудайбергенова встречают фанаты в Китае
19 февраля 2017, 10:51
На этот раз ролик опубликовал сам певец.
Очередное видео, подтверждающее популярность казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергенова в Китае, появилось в Сети, передает МИА «Казинформ».
На этот раз ролик опубликовал сам певец.
«Самое большое счастье артиста... Ожидание в аэропорту... Города Пекин и Чанду», - написал Димаш Кудайбергенов на своей странице в Инстаграме.
На кадрах прикрепленного к посту видео - встречающие казахстанца сотни фанатов.
Фото: МИА Казинформ
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