Жители Усть-Каменогорска стали участниками популярного российского шоу "Дом-2"

Для того чтобы найти новые лица и характеры, в областной центр приехал кастинг-директор проекта "Дом-2" Андрей Черкасов.

Недавно в Усть-Каменогорске прошел единственный в республике отбор на нашумевший телепроект канала "ТНТ", сообщает корреспондент YK-news.kz.





Для того чтобы найти новые лица и характеры, в областной центр приехал кастинг-директор проекта "Дом-2" Андрей Черкасов. В результате участниками телестройки могут стать восемь казахстанцев. Некоторые из них приехали в Усть-Каменогорск из других городов страны специально ради кастинга.





Напомним, "Дом-2" — это реалити-шоу, по условиям которого юноши и девушки живут в телевизионной "деревне", строят дом, а параллельно узнают друг друга ближе, заводят отношения. За ходом телевизионной стройки, девиз которой "Построй свою любовь!", вот уже 12 лет следят миллионы зрителей на всем постсоветском пространстве.





Фото: YK-news.kz.







