Жители Усть-Каменогорска стали участниками популярного российского шоу "Дом-2"
19 февраля 2017, 12:11
Для того чтобы найти новые лица и характеры, в областной центр приехал кастинг-директор проекта "Дом-2" Андрей Черкасов.
Недавно в Усть-Каменогорске прошел единственный в республике отбор на нашумевший телепроект канала "ТНТ", сообщает корреспондент YK-news.kz.
Для того чтобы найти новые лица и характеры, в областной центр приехал кастинг-директор проекта "Дом-2" Андрей Черкасов. В результате участниками телестройки могут стать восемь казахстанцев. Некоторые из них приехали в Усть-Каменогорск из других городов страны специально ради кастинга.
Напомним, "Дом-2" — это реалити-шоу, по условиям которого юноши и девушки живут в телевизионной "деревне", строят дом, а параллельно узнают друг друга ближе, заводят отношения. За ходом телевизионной стройки, девиз которой "Построй свою любовь!", вот уже 12 лет следят миллионы зрителей на всем постсоветском пространстве.
Фото: YK-news.kz.
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